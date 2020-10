1 de 12

La presentadora no para de cambiar de aspecto en su programa 'Dar cera pulir cero'. Se ha disfrazado de todo tipo de personajes y ante tanta transformación confiesa algo a sus seguidores: "Cada día un personaje diferente... una trama distinta.... Paula Vázquez, Karina, Harley Quinn o la princesa Leia... cuando me dicen 'hoy haces de ti' me pierdo". Sin embargo, sus fans lo tienen claro: "Cuanto más te disfrazas más claro queda lo bien que te sienta tu rubio natural", escribe un usuario al que apoyan la mayoría con 'me gustas'.