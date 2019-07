Miguel Ángel Silvestre: "Mi corazón está contento, dando palmas"

La celebración del 25 aniversario de la revista masculina GQ ha reunido a una gran diversidad de celebridades españolas en un mismo evento. Entre ellos se encontraba el actor Miguel Ángel Silvestre (37 años), quien está actualmente en Pedraza rodando su último trabajo con el directorÁlex de la Iglesia (53), Treinta monedas.

El actor está feliz de poder pasar tiempo en Madrid con su familia y no tiene prisa por irse. Además, confirma estar pasando su tiempo libre con la modelo Patricia Guirado. ¿Será ese le motivo principal por el que espera quedarse más tiempo en la capital española?

Fiel seguidor de GQ.

Sí, hoy es el 25 aniversario y muy contento. Es la revista masculina por excelencia y siempre es un placer poder estar en sus números.

Nos han dicho que las fiestas son la bomba.

Es la primera a la que vengo, no... creo que vine una vez a una. Sí, son buenas fiestas, fue buena, hoy lo será mejor.

¿Contento de estar aquí? Has estado mucho tiempo fuera.

Pues ahora estoy rodando con Álex de la Iglesia en Pedraza, haciendo Treinta monedas y voy a estar aquí una temporada. Me han ofrecido un par de proyectos y los estoy viendo porque me apetece quedarme una temporadita por aquí.

Miguel Ángel Silvestre habla de su nuevo amor

¿Echabas en falta la tierra?

Sí, echaba de menos a mi familia y amigos. Es bueno ahora que todo se está asentando poder estar cerca de mi familia para poder estar más unidos. Veo casi todos los fines de semana a mi madre, el otro día fui con mi hermana a un concierto... porque desde que nació mi sobrino no habíamos tenido la oportunidad de hacer algo juntos. Así que, dimos un paseo y pudimos hablar por fin de cosas de hermanos.

¿Cómo se presenta el verano?

Muy bien, deseando tener un hueco de tres días y poder irme a Ibiza. Es algo que llevo pensando desde hace mucho tiempo, poder darme una buena fiesta y tomarme una paellita en la playa.

¿Cómo está tu corazón?

Está contento, dando palmas.

¿Ocupado por Patricia Guirado?

Eso dicen...

Quien calla otorga.

Somos buenos amigos.

¿Os estáis conociendo, quizás?

Bueno, es que es un concepto tan complicado de explicar... Bien. Es muy linda, muy cariñosa y es muy buena amiga mía. Está muy bien de vez en cuando tomarse un bocata de chorizo con ella e ir al cine... ¿Me lo preguntas por esas fotos?

El actor posando en el photocall de los premios GQ. Gtres

Más bien en general.

Me da un poco de vergüenza hablar de estas cosas.

Se te nota un brillo especial.

Bueno, no sé.

¿Qué es en lo primero que te fijas de una chica?

Me gustan mucho las personas que son muy felices, que tienden a la felicidad que y la conservan para todo. Eso es algo que me llama la atención de las personas.

Por fin te has mudado a Madrid, ¿solo o acompañado?

Solo. De hecho estoy en Pedraza.

Pero estabas buscando piso en Madrid.

Sí y no. Busqué, de repente no busco, voy y vengo... Así que no, ahora no.

