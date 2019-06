Miguel Ángel Silvestre se pronuncia sobre su supuesta relación con Patricia Guirado

Miguel Ángel Silvestre (37 años) se ha mostrado enigmático sobre su supuesta relación con Patricia Guirado, en un evento celebrado este lunes en Madrid. Hace semanas surgieron rumores que aseguraban que el actor mantiene un noviazgo con esta joven, estudiante de Psicología, y que esta es la razón por la que ha regresado a España.

El intérprete ha aprovechado la presencia de los medios para explicar también cómo afronta sus nuevos proyectos profesionales, sobre todo después de conocer que participará en el rodaje del último capítulo de Velvet y que trabajará con Álex de la Iglesia (53) en 30 Monedas.

¿Cómo se presenta el verano?

Voy a estar trabajando en Segovia, en Pedraza, haciendo 30 Monedas para HBO con Álex de la Iglesia y en septiembre, si todo va bien, estrenaremos En el corredor de la muerte. Va a ser un verano de trabajo y de promoción.

¿También Velvet?

Empezamos a grabar ahora el último capítulo de Velvet.

¿Nervios?

Con ganas de despedirme de todos mis compañeros en ese colofón final.

Tendrán que probar la piscina de Paula Echevarría.

Eso le he dicho yo: "Amiga, invítame a un café y estudiamos un poquito". Me ha dicho que sí, que cualquiera de estos días me invita a casa.

Le vemos solo, ¿no viene acompañado?

No.

Se comenta que está de nuevo enamorado. ¿Hay algún amor de verano?

Quién sabe, no sé.

¿Esa sonrisa?

Me delata.

