Hamilton desvela cómo han sido sus negociaciones para fichar por Ferrari

Lewis Hamilton es un piloto y un tipo muy peculiar. Ganador como nadie, algo ya que se puede afirmar después de que se haya convertido en campeón del mundo por séptima vez, sus manos siempre han sido unas de las más deseadas dentro de la parrilla. Por ello, no es de extrañar que, a pesar de su fuerte vínculo con Mercedes que no se ha roto desde que llegó a la casa alemana, haya sido tentado por otro grandes equipos.

El británico ha conseguido crear un imperio en Mercedes que le ha aupado hasta los puestos más altos de la clasificación histórica de mejores pilotos de todos los tiempos. A pesar de que cuando salió de McLaren, ya con un mundial bajo el brazo, no podía imaginarlo, hoy ya es la referencia absoluta del 'Gran Circo'.

No obstante, hace muchos años que Hamilton es el gran talento de la parrilla, especialmente tras la salida de Fernando Alonso y desde que el piloto asturiano no posee un coche competitivo para luchar por el campeonato, algo que ha coincidido con la etapa triunfal del inglés y que ha facilitado, sin duda alguna, su fulgurante carrera al estrellato.

Lewis Hamilton, en el Gran Premio de Turquía de Fórmula 1 REUTERS

Hamilton no solo se ha convertido en el piloto con más mundiales, junto a Schumacher, y con más victorias, poles y podios, sino que ha sido un icono inalcanzable para el resto de equipos, incluso para su máximo rival, Ferrari. Los italianos, conscientes de que no le podían ganar en la pista, intentaron acercarse a él fuera de ella, tal y como el heptacampeón del mundo ha confesado.

Ahora que todavía no ha renovado con Mercedes y que no tiene contrato para 2021, aunque lo tendrá, Hamilton ha desvelado como han sido todas las conversaciones que ha mantenido a lo largo de su carrera con la Scuderia. Asegura que el principal problema para no haber llegado nunca a un acuerdo ha estado en los plazos de su contrato, un tanto particulares respecto al resto.

Negociando con Ferrari

"Hablamos de vez en cuando, pero no fuimos más allá de entender qué opciones estaban sobre la mesa y no eran las adecuadas. Nuestras posiciones nunca se han alineado. Creo que el tiempo importa y las cosas suceden al final por una razón. En las últimas temporadas, mi contrato siempre vencía en años diferentes a los de todos los demás pilotos. Al final, así fue". Así lo ha revelado al medio La Gazzetta dello Sport.

Una de las mayores preocupaciones que tenía Hamilton era la de no adaptarse a una escudería tan grande como Ferrari, pero que se encuentra en horas bajas. Quizás, algo que también le ha sucedido a Vettel y, en menor medida, a Fernando Alonso, ya que ninguno fue capaz de salir campeón con los del Cavallino Rampante.

Vettel se acerca al coche de Hamilton para felicitarle por su 7º Mundial de F1 EFE

"En McLaren crecí mucho, pero tenían ciertas expectativas sobre cómo debería comportarse un piloto y contrastaban con el hecho de que siempre he sido un extraño, un inconformista".

Por ello, Hamilton asegura que acertó con dar el paso a Mercedes, donde siempre le han entendido y por eso lleva allí tanto tiempo: "Antes de fichar por Mercedes dije 'soy diferente a los demás. Déjame ser yo mismo, déjame experimentar porque tengo que descubrir quién soy. En cualquier caso, te ayudo y hago que la marca crezca en el mundo de los jóvenes de una mejor manera '. Y eso es lo que pasó".

Casi con total seguridad, el capítulo de la historia por escribir entre Hamilton y Ferrari quedará en blanco para siempre, ya que al británico no le quedan muchos años en el 'Gran Circo' y Ferrari tiene un proyecto de futuro con Leclerc, Sainz y un coche que parece dar buenas sensaciones de cara al 2021 y, sobre todo, al 2022.

