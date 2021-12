Tiger Woods y la estela de Ben Hogan: el plan para hacer historia después de esquivar la muerte

Tiger Woods hizo temblar al mundo del deporte el pasado mes de febrero. El fútbol miraba hacia una jornada de Champions League, pero las noticias que llegaban desde Estados Unidos quitaron todo interés a los octavos del torneo continental. El golfista Tiger Woods había tenido un grave accidente de coche cuando se desplazaba en solitario entre Rolling Hill Estates y Rancho Palos Verdes. Su estado de salud no era nada esperanzador y los datos que se confirmaban eran escasos.

Las horas pasaron con tensión en todo el planeta. Y, paulatinamente, comenzaron a certificarse buenas noticias: Tiger Woods estaba consciente. El golfista había perdido el control de su coche durante una curva y cayó por un barranco varios metros. El automóvil quedó completamente destrozado y el jugador tuvo que ser extraido con la ayuda de los bomberos. La rápida respuesta de la ambulancia y su traslado inmediato al hospital lograron dejar todo en un susto.

Woods, sin embargo, se veía ante el gran reto de su carrera. El popular golfista, además de tener que limpiar su imagen una vez más por otro escándalo, debía recuperarse de "una larga cirugía en la parte inferior de la pierna derecha y el tobillo después de ser llevado al hospital". Tras recibir el alta, fue marcándose objetivos. Primero en mayo, cuando aseguró que solo quería andar por su cuenta. Y después del verano, con la mente puesta en volver al verde.

El objetivo de Woods, ahora, es "muy realista". Quiere formar parte del PGA Tour, pero escogiendo aquellos torneos en los que se vea con opciones veraces de poder dar guerra. "Como hacía Ben Hogan", ha reconocido el golfista estadounidense. "Elegir unos pocos torneos al año y jugar en ellos. He estado entrenando sobre eso y me he preparado para ello. Creo que tendré que jugar así desde ahora. Es una realidad desafortunada, pero es mi realidad, lo entiendo y lo acepto". Hogan hizo historia. Woods quiere repetirlo. La retirada está muy lejos.

El 'caso Hogan'

El ejemplo que quiere seguir Tiger Woods no es sencillo, pero refleja el hambre de hacer historia que tiene el golfista. Ben Hogan se convirtió en su época en uno de los mejores de todo el circuito y su nombre se ha mantenido en lo más alto hasta la fecha. Sin embargo, no lo tuvo nada fácil después de mirar cara a cara a la muerte tanto para salvar su vida como para hacer lo propio con la de su mujer. Hogan, campeón de nueve 'Majors', también estuvo cerca de retirarse antes de tiempo.

Los hechos en cuestión se remontan a 1949. Por aquel entonces, las facilidades que tienen los deportistas de élite en lo que respecta al desplazamiento de un torneo a otro no existían. Ben Hogan se marchaba con su mujer, subido a su Cadillac, de una parte a otra. Y cuando era necesario, cambiaba de transporte para marcharse a Europa. En uno de esos viajes, un duro accidente de coche cambió su vida para siempre.

Hogan y su mujer se encontraban en Texas. De noche, un autobús intentó adelantar a un camión que frenaba su camino. En ese movimiento, no divisaron el coche de Hogan y se lo llevaron por delante. La escasa información que había por entonces relata que únicamente pudieron ver las luces del autobús cegándoles por completo. Hogan se echó a un lado para proteger a su mujer, en el asiento del copiloto, y ambos pudieron relatar lo sucedido después de la intervención médica.

Ben Hogan durante el US Open USGA

El golfista estuvo muy cerca de no poder hacerlo. Fruto de ese accidente, y tras mñas de una hora esperando la ambulancia, Ben Hogan sufrió una fractura de clavícula, otra en el tobillo, también en las costillas y, lo más grave, en la pelvis. A ello se sumaron otras heridas en la cara, especialmente en un ojo que le redujo la visión. Hogan pasó tiempo ingresado y, tras 16 meses de recuperación, se vio capacitado para volver.

El estadounidense luchó contra el cansancio y se creó una rutina de competición diferente para poder tener el físico adecuado. Así, en 1953, solo cuatro años después de estar a punto de morir, hizo historia al ganar tres grandes seguidos como el Masters, el US Open y el Brithis Open. Ahora, su ejemplo puede servir a Tiger Woods.

[Más información - Tiger Woods rompe su silencio: "Mi objetivo es volver a andar por mi propia cuenta"]

Sigue los temas que te interesan