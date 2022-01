Conor McGregor vuelve a la UFC: cuándo peleará de nuevo y qué le queda por conquistar en el octágono

Conor McGregor volverá al octágono de la Ultimate Fighting Championship (UFC) el próximo verano. Al menos eso es lo que ha adelantado Dana White. El presidente de la empresa estrella de las artes marciales mixtas (MMA) sigue de cerca la recuperación del irlandés y espera el regreso de su particular 'gallina de los huevos de oro'.

Desde el momento en el que se lesionó, se habló de su regreso en el verano de 2022. Por el momento, los plazos se están cumpliendo. Así lo confesó Dana White en declaraciones para TMZ Sports. "Creo que sí, sí", afirmó el dirigente de la UFC cuando le preguntaron por esta cuestión.

"Está haciendo todo lo correcto para recuperarse de la lesión de su pierna. Espero que pueda regresar este verano", agregó Dana White. Lo que no se sabe es la fecha exacta de esa esperada vuelta de 'The Notorius' a la jaula. Eso sí, ya se han puesto sobre la mesa de los nombres de algunos de sus posibles rivales.

Un futuro incierto

El luchador de Dublín tiene un gran cartel. Sus últimas peleas han acabado con derrota para él, pero su impacto mediático sigue siendo incomparable. Tal vez solo Khabib Nurmagomédov tenía ese boom entre los aficionados. Y algunos aseguran que si 'The Eagle' consiguió ese tirón es, precisamente, gracias a su rivalidad con Conor McGregor.

Conor McGregor, luchador irlandés de la UFC. Foto: Instagram (@thenotoriousmma)

Khabib se retiró y Dustin Poirier cogió el testigo de archienemigo de 'The Notorius' en la UFC. El luchador de Lafayette fue su rival en el UFC 264. A él le otorgaron la victoria en el esperado desenlace de la trilogía. Y eso desembocó en un arrebato por parte del irlandés.

Conor McGregor se enfadó porque consideró que no debían haberle dado el combate por nulo. Y esto porque se lesionó y por este motivo no pudo seguir peleando en la jaula. De inmediato pidió una nueva entrega con 'The Diamond'. Este pareció resistirse en un principio, pero todo apunta a que si le llega una buena oferta, aceptará volver a pelear con 'The Notorius'.

Dustin Poirier no es el único en la lista de posibles rivales del luchador irlandés. Otros que se han postulado para ello desde que se lesionase han sido Michael Chandler, Max Holloway o Justin Gaethje. Si será alguno de estos u otro solo el tiempo lo dirá. Cuando se acerque el momento de la confirmación de su vuelta al octágono.

Conor McGregor, luchador irlandés de la UFC. Foto: Instagram (@thenotoriusmma)

En verano, contra un luchador todavía por saber... ¿y por el cinturón? Con su actual ranking -se mantiene en el Top 10, pero en novena posición-, se antoja complicado que pueda pelear de primeras por convertirse nuevamente en campeón del mundo de la UFC. Pero esto es algo que no se ha descartado del todo. Y es que ese impacto mediático, que antes se señalaba, también tiene mucho peso en la balanza.

Sea como sea, a Conor McGregor le restan dos peleas para que finalice su actual contrato con la UFC. Esto lo reveló el propio luchador irlandés en sus redes sociales: "Actualmente tengo ocho de los diez mejores PPV de la UFC. Con dos peleas restantes en mi contrato, buscaré terminar con el Top 10 completo en PPV".

Por el momento, 'The Notorius' ha ido deslizando que le encantaría poder seguir más tiempo en la UFC. Todo dependerá, también, de los resultados que coseche en sus dos próximas peleas. Si pierde ambas, habrá que ver si a McGregor le quedan ganas de continuar adelante con su carrera. Si gana, su objetivo es firmar más récords.

[Más información - La comparación sobre Conor McGregor que deja sin palabras al mundo del boxeo y de las artes marciales mixtas: el Muhammad Ali de la UFC]

Sigue los temas que te interesan