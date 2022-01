Ilia Topuria y el corte médico que aplaza su sueño de ser el primer campeón español de la UFC

Era su gran día. Ilia Topuria estaba completamente centrado en su pelea en UFC 270. Ni el cambio de rival había sido un impedimento para que el 'Matador' español de la Ultimate Fighting Championship no pensase en otra cosa que en la victoria. Sin embargo, en la previa se conoció la peor de las noticias: el hispano-georgiano se caía del cartel al no pasar el corte de peso.

Una pelea que de haber ganado le hubiese abierto las puertas para pelear con los Top 10 del peso pluma de la UFC. 25 años recién cumplidos y un futuro de lo más prometedor para este luchador nacido en Alemania, pero con pasaporte hispano-georgiano. Sin embargo, una parada médica durante el corte de peso previo al pesaje oficial dejó a Ilia Topuria compuesto y sin combate.

Todo un contratiempo en su hoja de ruta para llegar a ganar el cinturón de campeón del mundo. Aunque si algo se ha sentido en Estados Unidos, y en el mundillo de las artes marciales mixtas (MMA), es que el 'Matador' va ganando adeptos y despertando el interés mediático. Y es que antes del UFC 270, periodistas especializados fueron siguiendo de cerca sus pasos e incluso fue uno de los protagonistas del programa de Ariel Helwain, uno de los más importantes del sector.

Susto inesperado

Ilia Topuria demostró la ilusión por volver a meterse en la jaula de la UFC en una entrevista previa a EL ESPAÑOL: "El 22 de enero va a ser la pelea más importante de mi vida porque va a ser una piedra que se presenta en mi camino, entonces me la tengo que quitar. Yo sé que quitándome todas esas piedras mi camino va a llegar. Es lo que os he dicho, soy superconstante para el trabajo y yo mismo he visto desde mi propia experiencia que con trabajo todo se puede conseguir".

Freno echado y susto pasado. Así explicó el propia luchador lo sucedido en sus redes sociales: "Después de tantos meses de esfuerzo y sacrificio, el destino decidió que no estuviera en esta cartelera. Ayer por la noche, en medio del recorte de peso, los médicos de la Comisión de California se vieron obligados a cancelar la pelea, quedándome a tan solo cinco libras -menos de 500 gramos- del peso oficial".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Matador (@iliatopuria)

"Por suerte, ya estoy bien. He salido del hospital, he descansado, me he hidratado y, junto a mi equipo, hemos analizado la situación para sacar conclusiones de cara al futuro. Me gustaría agradecer a todos los que me quieren y me apoyan por siempre estar ahí en los momentos difíciles. Volveré más fuerte que nunca", agregó Ilia Topuria en su perfil de Instagram.

Además, tampoco se olvidó de su rival para esta pelea: Charles Jourdain. Fue él el que aceptó el desafío de enfrentarse al 'Matador' en la jaula. Ello después de que Movsar Evloev fuese baja para el combate tras dar positivo en Covid-19. "Por último, quiero darle las gracias a Charles Jourdain por aceptar la pelea con corto aviso de tiempo. Eres un guerrero. Nos vemos pronto", sentenció el hispano-georgiano.

Este mensaje fue respondido por otro de los españoles de la UFC, Joel Álvarez. "Ánimo amigo,hay que pasar por ello para saber lo que es. Ahora recúperate y aprende de ello junto a tu equipo que son los que de verdad lo sufren contigo. Volverás mejorado. Un abrazo", escribió el 'Fenómeno'.

¿Y ahora?

Ilia Topuria se enfrenta ahora a un nuevo escenario. Como él decía, cada piedra en su camino es una lección para el futuro. Y así ha pasado con esta cancelación por parte de los médicos. Estos creyeron que el 'Matador' no estaba en condiciones de pelear al quedarse a alrededor de 500 gramos del peso ideal para esta pelea. Él ya explicó a su llegada a California que entrar en el peso requerido le supone menos comida y bebida, menos sueño y más entrenamiento.

Antes de pelear, es habitual que el luchador español deba bajar en torno a 12 kilos. Y en esta ocasión no solo siguió las pautas de su equipo, sino que también recibió el asesoramiento de un grupo de nutricionistas de la UFC. Pero perder tal cantidad de peso supone, en ocasiones en este mundo, que se restrinja la ingesta de líquidos antes del pesaje, de ahí que acabase en el hospital.

Ilia Topuria Imagen cedida

La cuestión es qué pasa ahora con Ilia Topuria. El 'Matador' español de la UFC mantiene su récord de 3-0 en la compañía que dirige Dana White y el 11-0 global en las MMA. Con el cinturón de campeón del mundo entre ceja y ceja, la fecha que ya ronda como la del posible enfrentamiento ante Movsar Evloev es la del próximo 19 de marzo. Solo queda esperar a la confirmación oficial.