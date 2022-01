Ilia Topuria, 'El Matador' de la UFC: "Seré campeón del mundo"

"Para ser un gran campeón, debes pensar que eres el mejor". Esta es una de tantas frases que se le atribuyen al mayor campeón de la historia de los deportes de contacto, Muhammad Ali, y que perfectamente encaja con la mentalidad del protagonista de esta entrevista. Ilia Topuria (Halle, Alemania; 1997) está convencido de que 2022 será su gran año en la UFC y el sábado 22 afronta su primer reto.

Con un impoluto 11-0 en su casillero como profesional de las MMA, a Ilia le esperaba en el evento UFC 270 una pelea contra el luchador ruso Movsar Evloev que llevaría hasta el Top 10 de la división de peso pluma (Ilia ya subió al Top 15 en 2021) al que resultara ganador. Esa batalla no se dará tras caerse de la cartelera Movsar por un positivo en Covid, pero Topuria se subirá a la jaula para medirse al canadiense Charles Jourdain.

Ilia Topuria, alemán de nacimiento, georgiano de raíces y español de corazón, estaba convencido de que aplastaría a Movsar Evloev -la pelea seguía en pie en el momento de la entrevista- y lo sigue estando con Jourdain: "Ya sabéis cómo es él que va para adelante sin ningún problema", le dice su staff a este diario tras conocerse el cambio de rival a poco más de una semana del evento.

Ilia Topuria Imagen cedida

Si a Ilia le tocaba medirse contra un luchador con un estilo de pelea de wrestler, ahora le toca un striker: "Llevábamos cuatro meses preparándonos para un estilo y ahora tenemos dos semanas para adaptarnos a otro. El hermano de Ilia, Alex (Alexandre Topuria, también luchador MMA), imita muy bien a la gente y le viene muy bien a Ilia para adaptarse a los diferentes rivales y sus estilos", añaden.

A Ilia no hay nada que le saque de su camino que no es otro que el que le llevará a ser campeón de UFC. Hasta ahora siempre ha apalizado a sus rivales en la mayor empresa de MMA del mundo en el primer round, consecuencia de su pulcra metodología de preparación y de estudio del rival que le llevan a reconocerse a sí mismo como "el luchador más completos de todos", como confiesa en esta entrevista con EL ESPAÑOL.

En esta charla también se abrirá para dar a conocer lo que esconde su 'armadura' de músculo, mostrándose como un tipo familiar y con una clara conciencia de donde viene.

A tan pocos días para esa primera pelea de 2022, ¿qué se le pasa por la cabeza cuándo la ve tan cerca?

Lo que se me pasa por la cabeza es una sensación de satisfacción, de que todos estos años de trabajo por fin están teniendo su recompensa. De empezar de la nada y acabar peleando en carteleras tan grandes como esta. Me llena de orgullo, qué queréis que os diga.

2021 fue muy importante para tu carrera, incluso alcanzaste el Top 15. Ahora que comienza un nuevo año, ¿te sientes listo para todo lo que tenga que venir en este 2022?

Por supuesto que sí. La verdad es que ha sido un año solamente hice una pelea, pero realmente hice tres desde que debuté -en UFC- en octubre de 2020. Este año sí que quiero hacer más peleas ya que tengo la experiencia y he sentido el ambiente que se respira en la UFC. Se puede decir que ya tengo algo de experiencia en la compañía y este año haré más de una pelea, seguro.

Primera pelea de 2022 y toca mantener el invicto. Siempre dice que ganará en el primer round y la victoria, por ejemplo, contra Ryan Hall llegó a falta de trece segundos de ese primer asalto.

También era la estrategia de apretarle durante los últimos 30 segundos porque él iba todo el rato al suelo y no queríamos que me enganchara en ningún momento. Por eso queríamos apretarle en esos últimos 30 segundos, por en el caso de que me enganchase, en 30 segundos una persona aguante lo que sea. Además, soy un profesional y me sabría defender, el asalto se habría acabado.

Ilia Topuria celebra su victoria en el combate ante Ryan Hall Reuters

La verdad es que era una pelea donde tenía que estar supertranquilo porque el tipo era superinteligente y, la verdad, me mantuve supercalmado todo el rato. Cuando me dieron la señal de lo que teníamos planeado: 30 segundos y le chafé la cabeza.

¿Cómo es ese trabajo previo a la pelea? ¿Cómo es ese trabajo de visualizar la pelea antes de que llegue?

Mucha gente dice que tengo demasiada confianza en mí mismo, pero es que, de verdad, cuando me confirman que tengo una pelea, me siento con mi equipo, analizamos la pelea y escribimos, por así decirlo, como un manual. Yo ahora mismo sé que voy a pelear el 22 de enero y no hay nada en el manual que no me lo sepa a la perfección. Y esto es lo que me da esa confianza, todo el trabajo que le puse.

Usted ha dicho que "no es casualidad que acabe las peleas tan rápido".

Por supuesto que no es casualidad, es fruto de muchísimo trabajo. De verdad que es de muchísimo trabajo. Hay personas que tienen virtudes como que son muy talentosos y te lo hacen a la primera o cualquier otra cosa. Mi virtud, lo mejor que yo tengo es la constancia.

¿Qué va a hacer para volver a ganar en el primer round? Para decir 'estoy aquí, soy Ilia'.

Cuando peleé con Ryan Hall ya dije que iba a ser como una partida de ajedrez. Normalmente, cuando los peleadores se meten dentro de la jaula, lo que no suelen hacer es meterse con una estrategia. Los que se meten con una estrategia son los campeones. Yo voy a entrar a mi próxima pelea con una estrategia, hundir mentalmente al rival. Cuando hundes mentalmente a una persona, haces con él lo que quieras.

Para nada soy un cobarde, soy un héroe, afronto mis sentimientos y sigo para delante. Ilia Topuria, luchador de la UFC

Tiene muy claro cuál es su objetivo.

Por supuesto.

¿Puede decirse entonces que Ilia Topuria va a ser campeón del mundo?

Va a ser campeón del mundo. No me cabe la menor duda. Trabajo todos los días para ello. No sé si va a ser hoy, mañana o pasado, pero algún día seré campeón del mundo. Seguro.

¿Es su pelea más importante?

Da igual el rival. Da igual que hubiese sido Evloev o un fontanero. El 22 de enero va a ser la pelea más importante de mi vida porque va a ser una piedra que se presenta en mi camino, entonces me la tengo que quitar. Yo sé que quitándome todas esas piedras mi camino va a llegar. Es lo que os he dicho, soy superconstante para el trabajo y yo mismo he visto desde mi propia experiencia que con trabajo todo se puede conseguir.

Y llegará lo que tenga que llegar...

Llegará. Seguro que llegará.

Es llamativo cómo intenta llevar todo bajo control antes de una pelea. Ya no solo dentro del octágono ante su rival, sino también fuera de él. Un luchador como usted, con bases de trabajo tan fijas, ¿se puede permitir momentos de debilidad fuera del mundo de las MMA?

Obviamente, para tenerlo todo tan claro, tengo mis dudas. Soy una persona y tengo miedos de cumplir mis sueños, por supuesto que me asustan. Pero siempre recuerdo la mítica frase que dice '¿saben la diferencia entre el héroe y el cobarde, no? Los dos sienten miedo, pero cada uno afronta el miedo de manera diferente'.

Ilia Topuria, en el Climent Club Alicante Imagen cedida

Yo para nada soy un cobarde, soy un héroe, afronto mis sentimientos y sigo para delante. No me para nada. Tengo mis debilidades, por supuesto que sí, pero las afronta, las trabajo y ya cuando llega la siguiente pelea estoy hecho.

Llevar esas debilidades al lado positivo, que a uno le pueden reforzar.

Así es, por supuesto.

Volviendo al principio, empezó con su hermano Alex en las MMA, ¿cómo es una relación entre hermanos en el octágono y en todo este mundo?

La relación es superfácil. Cuando yo era muy pequeño e iba con mi hermano a las clases de lucha grecorromana, el profesor siempre nos decía 'cuando estáis en el tatami, olvidad que sois hermanos. Aquí no hay hermanos'. Y eso es lo que pasa con nosotros. Cuando estamos fuera del gimnasio somos hermanos, cuando estamos dentro somos compañeros. Fuera de ahí es mi hermano y tengo una relación excelente con él. Dentro del gimnasio también. Tengo una relación superbuena con todos mis compañeros y con él también. Para él en el gimnasio soy uno de sus compañeros.

Es muy importante rodearse de gente en la que uno confía.

Por supuesto que sí. A la hora de trabajar, obvio que sí. Cuando estás en el campamento necesitas a gente que esté enfocado en ti. Hay momentos en los que estás en los recortes de peso, en los que estás más débil, trabajando mucho, entrenando mucho y estás al límite. Entonces necesitas a gente que no te quiere arrancar la cabeza ni te quiera matar, sino que te cuide en esos momentos.

Si el día que me llama la UFC me hubiesen regalado 100 millones de euros, no me hubiera sentido igual. Ilia Topuria, luchador de la UFC

Y llegó el momento de dar el paso a la UFC. Ese momento en que la UFC se fija en ti. De un gimnasio de Alicante a la empresa más importante de MMA del mundo.

La verdad es que fue una sorpresa y no. Me estaba preparando, pero lo típico que te dicen 'te va a pasar esto' y hasta que no pasa, pues no te lo acabas de creer. Eso me pasó a mí. Me decían que me iban a meter en la UFC, que iba a pelear... Me lo creía, pero no. Me lo quería creer, pero no. Al final llegó esa llamada y fue un momento que no sé... Estaba feliz. No sabría describir mis sentimientos en ese momento. Es algo chocante. Empezar desde la nada y acabar peleando en el octágono más famoso del mundo, pues la verdad es que fue un momento grandioso. Si me hubiesen regalado 100 millones de euros ese día, no me hubiera sentido igual.

Y Dana White felicitándole.

Y Dana White felicitándome, por supuesto. Pero es lo que pasa. Yo siempre digo que tienes que trabajar superduro por tu sueño. Llegaba a mi casa y me decía 'no tienes ninguna pelea, ¿para qué entrenas?', pero yo me estaba preparando. El destino me estaba preparando para los momentos que me iban a llegar. Hay un Dios arriba que ve todo el trabajo y el empeño que pones a las cosas, y te manda lo que te mereces. Tú en esta vida no tienes lo que quieres, tienes lo que te mereces.

Hablando de la UFC y de las figuras que ha habido en esa empresa: Georges St-Pierre, Khabib, Conor McGregor, Usman... ¿qué le dicen todos estos nombres?

Son supergrandes. Algunos tendrán unos defectos, otros tendrán otros. Pero todos son unos grandes atletas que han construido este deporte por así decirlo. MMA no es un deporte que haya llegado al final de su construcción, como puede ser el boxeo, que está totalmente construido. Como atleta les tengo un respeto a todos. Son leyendas.

¿Algún día le tocará medirse a alguno de ellos?

Claro. Son mis ídolos hasta que se conviertan en mis rivales.

Pensando en el día de mañana, ¿qué es lo que más le gustaría que se refleje cuando se hable de Ilia Topuria?

Lo que me gustaría que se refleje es la verdad. Mi historia de verdad. Que no era nadie, que tenía que trabajar en cuatro sitios para cumplir mis sueños. Y que con trabajo y dedicación todo se puede cumplir. Que sea un ejemplo de todo eso. Esto es lo que quiero que se refleje de mí.

Ilia Topuria, entrenando en el Climent Club Alicante Imagen cedida

¿Es el luchador más completo de MMA?

Yo soy el más completo sin lugar a dudas. Y no lo digo, de verdad, porque me quiero flipar. Durante todos estos años he observado a los luchadores de los que hemos hablado. Les he intentado como copiar lo mejor que tenían y lo que les faltaba siempre intentaba incrementarlo en mi estilo. Siempre es así. Es ley de vida. La nueva generación siempre lo hace un poco mejor, evoluciona más que los viejos veteranos.

Entonces, a Ilia Topuria no se le puede comparar con ningún otro luchador, sino que Ilia Topuria es único, aprende y mejora.

Exacto. Yo soy yo. No he hecho lo que han hecho Kamaru Usman o Conor o Khabib, yo estoy en mi camino para hacerlo. Pero, obviamente, he intentado e intento hacerlo mejor para superar a todos ellos. Así que a seguir trabajando y ver lo que el destino tiene preparado.

¿Alguna vez ha pensado que puede llegar a obsesionarse por querer ser el más grande?

No, ya estoy obsesionado, ya tengo esa enfermedad. Me toca lidiar con ello.

¿Qué es lo que le da paz a Ilia Topuria?

Lo que me da paz es que he aprendido a disfrutar de cada momento. Antes cuando pasaba por un momento difícil de mi vida, daba igual si era personal o en lo deportivo, lo pasaba realmente mal y no me daba cuenta de que todo tiene su fin. Tanto lo bueno como lo bueno. Después cuando pasaba todo eso, me sentía orgulloso de haberlo superado, de haber estado ahí pese a las dificultades. Hoy en día tengo esa experiencia.

Nunca he creído que la humildad está reñida con la confianza que uno tiene en sí mismo. Ilia Topuria, luchador de la UFC

Da igual lo que me pase en esta vida que yo siempre lo tomo por el lado positivo. Disfruto de cada momento que me regala la vida. Disfruto todo el proceso, sea bueno o malo, porque esto hace el hombre que soy ahora. Cada debilidad me hace más fuerte. Todo me lo tomo por el lado positivo. En esta vida hay dos formas de verla: qué mierda que a unas rosas le salgan espinas o qué bonito que a unas espinas le salga una rosa. Yo lo veo así, qué bonito todo.

Y qué las prisas a nadie le hacen bien en lo que sea...

Eso es. Luego hay muchas cosas que a los deportistas, a la gente que se mueve en ambientes grandes, pues que te critiquen al principio cuesta. Te tienes que acostumbrar un poco. Al principio para mí era un poco chocante. Me criticaban porque yo siempre he creído en mí. Nunca he creído que la humildad está reñida con la confianza que uno tiene en sí mismo. Pero aprendes a llevarlo todo y feliz de estar donde estoy.

No es fácil mantener los pies en la tierra cuando eres un grande y puedes serlo aún más.

Sea campeón de UFC o sea lo que sea, para mi madre voy a ser la misma persona siempre, gane o pierda. Mis amigos son los de toda la vida. No son amigos míos desde que estoy en UFC. Separo lo profesional de lo personal. Como persona tengo a todos mis amigos. Y luego en lo profesional, si tengo que hablar de mi confianza, pues lo hago. Por eso digo que no tiene nada que ver la humildad con la confianza en uno mismo. Yo jamás me meteré con algo personal de mis rivales. Su familia, su religión, su mujer... Yo si juzgo a alguien es por sus habilidades como deportista, como profesional, que es nuestro trabajo. No voy más allá. No me meto en nada más. Siempre pienso en que mi trabajo está a parte de lo personal. Cuando salgo por la calle, salgo como Ilia no como el 'Matador'.

Joel Álvarez y Juan Espino son los otros españoles en UFC, ¿cómo ve el escenario en España para las MMA?

Lo veo superbién. Cada victoria de ellos es como una mía también. Uno de mis sueños es además de convertirme en campeón de la UFC es hacer un evento en España y que peleemos aquí. Hace muchos años que no peleo en España y tener a toda mi gente ahí pues sería un sueño. Así que, por ejemplo, cuando Joel gana es como que yo ganara porque entre los dos hacemos fuerza. Uno solo cuesta un poco más.

Y además sois potentes.

Y somos potentes -risas-.

Hace poco hablamos con Joel y decía que le gustaría poder montar un evento en España en el que la gente venga a verles y conozca de cerca lo que están demostrando en el mundo.

Sí, sería grandioso. La verdad es que cada vez voy a la cama y me voy a dormir es uno de mis sueños. Un estadio supergrande, con toda mi gente... pelear ahí... ¡un sueño! Eso no lo puedes comprar con ningún dinero del mundo. Hay cosas en esta vida que no tienen precio. El dinero en esta vida es importante. Lo es. Pero lo más importante en esta vida son los momentos. La vida ¿qué es? Son recuerdos. Te pasa algo y al día siguiente estás recordando con tus amigos lo que has vivido ayer. Son todo recuerdos, así que si puedes crear recuerdos en tu vida, eres una máquina.

¿Cuáles son los recuerdos que más le gustan rememorar para avanzar hacia delante?

Lo que más, lo primero que conseguí en mi vida. Que con 15 años mi jefe me prestó dinero para poder comprarme una bicicleta para ir a trabajar. Pues hoy en día, puedo regalar bicicletas a niños y eso para mí... ni me lo imaginaba, me llena de orgullo. De venir de la nada y hoy en día generar tanta repercusión.

[Más información - Topuria, el 'Matador' español, triunfa en la noche de la UFC: el nocaut con el que pide paso]

Sigue los temas que te interesan