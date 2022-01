Ilia Topuria y el desafío del Top Ten: primera pelea del 'Matador' español de la UFC antes de ser campeón

vuelve al octágono este 22 de enero, aunque enya será domingo 23. En la madrugada del sábado al domingo en nuestro país, else enfrentará adespués de quediese positivo en. Un contratiempo para el hispano-georgiano que se había preparado durante los últimos meses para este enfrentamiento de la Ultimate Fighting Championship (UFC)

Su objetivo es ser campeón del mundo y así nos lo dijo a EL ESPAÑOL en una entrevista previa al UFC 270: "¿Si Ilia Topuria va a ser campeón del mundo? Va a ser campeón del mundo. No me cabe la menor duda. Trabajo todos los días para ello. No sé si va a ser hoy, mañana o pasado, pero algún día seré campeón del mundo. Seguro".

Para conseguir el cinturón, la primera parada es esta pelea contra Charles Jourdain. No era lo esperado, tampoco para lo que se ha preparado durante tanto tiempo, pero está listo para superar cualquier piedra que se le ponga en el camino hacia el título. Hasta la fecha ha peleado tres veces en el octágono de la UFC y las tres con idéntico resultado: victoria contundente sobre su rival.

Ilia Topuria, tras su victoria en la UFC 264 Reuters

Youssef Zalal fue su primera víctima. Después de este triunfo recibió la enhorabuena del mismísimo Dana White. Dos meses más tarde ganó a Damon Jackson a dos minutos y medio de que empezase el espectáculo. Su última victoria la firmó ante Ryan Hall, a quien también sometió antes de que se acabase el primer asalto. ¿Casualidad? No. Mucho trabajo. Y mucha constancia. Los dos pilares sobre los que se sustenta la figura del 'Matador'.

"Por supuesto que no es casualidad, es fruto de muchísimo trabajo. De verdad que es de muchísimo trabajo. Hay personas que tienen virtudes como que son muy talentosos y te lo hacen a la primera o cualquier otra cosa. Mi virtud, lo mejor que yo tengo es la constancia", afirmó en EL ESPAÑOL. Entonces pensaba que su rival sería Movsar Evloev y fue decepcionante conocer después que, finalmente, se enfrentaría a Charles Jourdain.

Pero como él mismo señaló en este periódico: "Da igual lo que me pase en esta vida que yo siempre lo tomo por el lado positivo. Disfruto de cada momento que me regala la vida. Disfruto todo el proceso, sea bueno o malo, porque esto hace el hombre que soy ahora". Y es que ya lo afirmó entonces sin saber lo que iba a pasar: "a igual el rival. Da igual que hubiese sido Evloev o un fontanero. El 22 de enero va a ser la pelea más importante de mi vida porque va a ser una piedra que se presenta en mi camino, entonces me la tengo que quitar".

Solo el principio

El luchador hispano-georgiano está solo en el inicio de su carrera. Tres peleas, tres victorias... y lo que está por venir. Si gana a Charles Jourdain, frente a él se abrirá un nuevo escenario para poder pelear contra los Top Ten de su categoría. Y eso es lo que aseguró en el evento con los medios de comunicación en Estados Unidos antes del evento de la UFC 270.

"Quiero pelear contra alguien del Top Ten", así de contundente se mostró un Ilia Topuria que reconoció que "estaba un poco triste porque Movsar (Evloev) se retiró de la pelea". Pese a ello, ya tiene el punto de mira en su "próximo objetivo después de esta pelea", aunque afirmó que "ahora mismo" está enfocado en ese combate frente a un Charles Jourdain del que muchos dicen que apenas ha tenido tiempo para prepararse este duelo.

Ilia Topuria Imagen cedida

"Mucha gente dice que esta es una pelea de poca antelación para él, pero también lo es para mí porque mi campo de entrenamiento se centró en un luchador. Ahora tengo que pelear con otro, pero el resto va a ser igual, ya sabes. Voy a acabar con él en el primer asalto. No tengo nada personal con él, pero el sábado por la noche -madrugada del domingo en España- solo tengo que hacer mi trabajo", aseguró el 'Matador'.

Ilia confía en sí mismo. Una cualidad que puede ser de mucha ayuda en su ascenso a la gloria. Considera que es el luchador más completo, pero esta afirmación viene por su duro trabajo día a día: "Toda mi vida es como un campo de entrenamiento. Y eso es lo que marca la diferencia entre otros luchadores y yo". Ahora ha llegado el momento de la verdad. Una nueva victoria le abrirá las puertas del Top Ten. Después llegará el momento de ir subiendo puestos en la clasificación del peso pluma hasta ser coronado como el rey de la división. La duda es: ¿será en 2022 o habrá que esperar a 2023?