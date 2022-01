El ejemplo de Simone Biles llega al surf: el tricampeón Gabriel Medina hará un parón por su salud mental

Nuevo caso en el deporte de los problemas de salud mental. Esta vez ha sido el surfista Gabriel Medina el que decide dar un paso a un lado para cuidarse. Desde que Simone Biles anunció lo que estaba sufriendo en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la visibilidad de situaciones como estas va ganando importancia.

El tres veces campeón del mundo de surf anunció esta semana su decisión: "Reconocer y admitir que no estoy bien está siendo un proceso muy difícil y optar por tomarme un tiempo para cuidarme ha sido, tal vez, la decisión más difícil que he tomado en mi vida".

Si algo se repite en la dinámica de los deportistas que sufren problemas de salud mental es la dureza de la decisión de 'retirarse momentáneamente'. No significa que abandonen de manera definitiva, sino que se toman un tiempo para ellos. Para cuidarse y poner en orden sus vidas.

El surfista Gabriel Medina, en una foto de archivo PR IMAGE / DPA

Gabriel Medina se perderá así las primeras competiciones del World Surf League (WSL). Esta comienza este mismo sábado en Hawái. En 2021, se proclamó por tercera vez campeón del mundo y considera que fue "un año increíble". Pero también le llevó a vivir "una montaña rusa de emociones dentro y fuera del agua". Esto acabó afectando tanto a su salud mental como a la física.

Llegar al límite

Como Michael Phelps o Andrés Iniesta, Gabriel Medina también vio cómo llegaba a su límite. La pandemia, la vacunación o el lío en Brasil por los Juegos Olímpicos han sido algunas de las polémicas a las que ha tenido que hacer el tres veces campeón del mundo en el último año.

Sin haberse vacunado, el surfista brasileño no pudo competir en el último tramo de la pasada temporada. Un Mundial que prácticamente tenía en el bolsillo. Y esta situación le acarreó muchas críticas desde su país. Pero, además, unos días antes del comienzo de los JJOO de Tokio 2020 cargó contra el Comité Olímpico de Brasil.

Esto se debió a que no dejaron que su mujer, Yasmin Brunet, acudiese junto a él a Japón -donde acabó en cuarta posición-. El motivo de la negativa del Comité Olímpico Brasileño se debió a que ya se había registrado a Andy King como su entrenador. Él quería incluir a su pareja en la expedición como técnica.

Todo esto le llevó al límite. Así lo comentó al revelar su actual estado: "A final de la temporada estaba completamente agotado. Llegué a mi límite. Tomé la vacuna (contra la Covid-19) durante las vacaciones y creí que iba a conseguir prepararme a tiempo para la primera etapa de la nueva temporada, que comienza en uno de mis lugares favoritos en el mundo, Pipe".

"No fue el caso. He decidido que no viajaré a Hawái y voy a tomarme un tiempo para que pueda recuperarme mental y físicamente. Estoy con una leve lesión en la cadera que estoy tratando desde final del año pasado. Sumado al cuerpo, tengo problemas emocionales con los que debo lidiar", continuó Gabriel Medina.

El surfista quiso mandar un mensaje directo a sus fans: "Es justo que todos ustedes, que siempre me apoyaron, sepan el momento que estoy enfrentando. La salud mental es muy importante. Necesito estar al cien por cien mentalmente para volver a competir. Volveré más fuerte".

Por su parte, la World Surf League respaldó la decisión de Gabriel Medina a través de un comunicado. "La salud y seguridad de nuestros atletas es de suma importancia, y apoyamos la decisión de Gabriel de priorizar su bienestar", señaló Erik Logan, director ejecutivo de la WSL.

