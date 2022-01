Surf extremo: brazos rotos, rescates imposibles y olas gigantes en un show cada vez más famoso

En la misma jornada que en la que se vio a Lucas 'Chumbo' Chianca surfeando una ola gigante, CJ Macias reflejó la otra cara de la moneda al protagonizar un accidente por el que acabó con un brazo roto. Otro accidente lo protagonizó Pierre Rollet, quien acabó siendo rescatado cuando se encontraba inconsciente en el agua después de sufrir una terrible caída. Varias costillas rotas y el omoplato afectado fueron las consecuencias.

Antes de que se iniciase la competición, figuras como Kurt Korte no escondían su estado de intranquilidad por lo que se venía: "Estoy un poco nervioso. No todos los días o años vemos una tormenta como esta. Aunque no se dirige idealmente hacia Nazaré sino un poco más al norte, una fracción de esa energía ya enviará ola XXL a Nazaré".

Alrededor de 20 metros de olas que provocaron accidentes graves, heridos, pero también maniobras que dejan con la boca abierta a cualquiera. Y es que como se decía al principio, el surf es sinónimo de espectacularidad. Y Nazaré no hace otra cosa que dar fe de ello.