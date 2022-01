La malagueña Sarah Almagro surfeará en una tabla de plástico reciclado ante el reto del cambio climático

La malagueña Sarah Almagro, subcampeona mundial de surf adaptado, podrá entrenar y subirse a las olas en una tabla de plástico totalmente reciclada. La plataforma Ecomarb se la fabricará "plenamente consciente de los retos que nos plantea el cambio climático", explica la organización en su Instagram después de nombrarla madrina por su "compromiso con la vida".

Ecomarb nació con el objetivo de impulsar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el fomento de una economía circular y el desarrollo de un estilo de vida sostenible. La colaboración surge para visibilizar el reciclaje y la importancia de esa segunda vida a los residuos. A Sarah la han educado en "no tirar la basura al suelo" y en casa separan la basura en contenedores para reciclar.



"Si hay algo que me da asco es hacer surf y encontrarme plásticos: desde bolsas a compresas y condones flotando. Es verdaderamente asqueroso. ¿Qué cuesta tirar la basura en la papelera o contenedor? ¿Qué cuesta tirar la colilla y no dejarla escondida debajo de la arena?", se pregunta la subcampeona mundial en su cuenta de Instagram donde advierte de que "sin el Mar no tendremos nada".

Esta reina de las olas ha contado la excelente labor de esta plataforma: "Cogen el plástico y lo reciclan para convertirlo en filamentos que sirven para crear cosas a través de una impresora 3D, cosas como chanclas. Ya sé que es de locos, pero no solamente chanclas, se puede una infinidad de cosas como inmobiliario urbano y una tabla de surf".

La plataforma ha puesto en marcha un proyecto de i+D que diseñará y fabricará una tabla de surf 100% hecha con plástico reciclado, con la que la deportista marbellí podrá competir en los próximos campeonatos de surf adaptados y por qué no, en las próximos Juegos Olímpicos.

El proyecto, dividido en 3 fases, constará de una convocatoria por parte de Sarah a los ciudadanos de Marbella y alrededores en una gran limpieza en entornos naturales de la zona (mar, playas y montaña). Posteriormente, el equipo técnico de Ecomarb desarrollará la tabla de competición fabricada en su 100% con plástico reciclado, en la que esperan ver a Sarah surfeando y ganando competiciones.



La lucha de Sarah por llegar hasta aquí es un ejemplo de superación para todos desde que, en julio de 2018, con 18 años le diagnosticaron un meningococo que le provocó una meningitis con posterior septicemia, teniendo que amputarle las manos y pies.

"No cabe la menor duda que la ola generada por Sarah, durante su lucha y compromiso por la vida, bañará también las conciencias de todos los residentes en Marbella en el respeto al medio ambiente, frente a los retos que nos plantea el cambio climático", se despiden desde la plataforma.

