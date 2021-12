La comparación sobre Conor McGregor que deja sin palabras al mundo: el Muhammad Ali de la UFC

Conor McGregor ha marcado un antes y un después en la Ultimate Fighting Championship (UFC). No ha habido un luchador tan mediático como el irlandés y eso es algo que ha llevado hasta la comparación definitiva del de Dublín: ya le llaman el Muhammad Ali de la empresa estrella de las artes marciales mixtas (MMA).

Así le ha llamado Katie Taylor. La púgil es la actual campeona unificada del peso ligero del boxeo. La boxeadora, considerada como una de las mejores boxeadoras de la historia, ha asegurado que al igual que hizo Muhammad Ali en su día en el cuadrilátero, lo que ha hecho 'The Notorius' en la UFC también "ha trascendido más allá del deporte".

En declaraciones para The MMA Hour, Katie Taylor ha piropeado a Conor McGregor como nunca antes lo habían hecho: "Creo que es alguien que realmente ha trascendido más allá del deporte. Para mí, es como el Muhammad Ali de UFC. Es un deportista fantástico y un gran hombre de negocios también. Pero lo que ha hecho en el deporte y en UFC ha sido absolutamente increíble, y no creo que se le haya reconocido en Irlanda tanto como se debería".

El luchador de la UFC Conor McGregor, en Dublín Brian Lawson / PA Wire / Dpa

"Creo que es una superestrella mundial absoluta. Simplemente es un deportista fenomenal y siempre ha sido un completo caballero conmigo", ha añadido una Katie Taylor que no dejó de lamentar que en su propio país no se le dé el sitio que merece a 'The Notorius'.

Buenas palabras, pero también un recuerdo a esos capítulos más oscuros que ha protagonizado McGregor: "Creo que también ha protagonizado algunos episodios controvertidos fuera de la jaula que obviamente a la gente no le gustan. Pero podemos decir que se ha convertido en alguien más grande que su deporte".

"Casi cada vez que pelea, es un gran evento. Todavía sigue siendo quien logra la mayor cantidad de ventas en el de pago por visión y sigue siendo el mejor pagado de UFC. Estoy deseando que vuelva", ha sentenciado la boxeadora. Una vuelta muy esperada por todos los amantes de las MMA y que se producirá en este nuevo año 2022.

Regreso en 2022

Conor McGregor volverá a luchar dentro de la jaula en 2022. Todavía no se ha confirmado quién será su rival. El luchador irlandés ha protagonizado un brutal cambio físico en los últimos meses, en los que se ha enfocado en su recuperación después de lesionarse en su combate frente a Dustin Poirier del pasado mes de julio. Precisamente, 'The Diamond' es uno de los posibles adversarios del de Dublín.

