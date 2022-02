Así es Mason Greenwood: el futbolista de la Premier acusado de agresión y violación de su novia

Para un joven que aún se encuentra en las primeras etapas de lo que debería ser una carrera enormemente prometedora, Mason Greenwood ha atraído más publicidad negativa de la que le corresponde. El delantero de 20 años ha sido arrestado como sospechoso de presunta violación y agresión a su pareja Harriet Robson después de que esta subiera varias fotos de lesiones presuntamente provocadas por esta promesa que se está encaminando a ser un nuevo juguete roto del fútbol.

Nike ha anunciado este lunes que cancela su contrato de patrocinio con el futbolista. El Manchester United anunció que Greenwood no participará ni entrenará para el club "hasta nuevo aviso", incluso cuando sea liberado, pero no llegó a suspenderlo formalmente, una decisión que se tomará teniendo en cuenta el debido proceso. Además, el club no le ha proporcionado ningún tipo de asesoramiento legal.

Harriet Robson subió varias fotos junto con un video y una nota de voz a sus stories de Instagram, incluida una de su labio que sangraba mucho y varios moretones en la cara, el cuerpo y los muslos. "A todos los que quieran saber qué me hace realmente Mason Greenwood", escribía la presunta víctima acompañando a un audio en el que detallaba una escena gráfica que involucraba una voz femenina en comunicación con una voz masculina.

Mason Greenwood, durante un partido con el Manchester United. AFP7 / Europa Press

A pesar de estar siendo investigado por el momento, la condena mundial ha sido inmediata. Esta detenido desde el domingo por la tarde y permanece bajo custodia. Mientras se siguen recabando los hechos, Greenwood suma otro asunto polémico a su todavía corta carrera. Un nuevo problema con solo 20 años que pone en el disparadero su futuro, después de empezar a destacar en el United desde muy joven y haberse ganado un puesto en la selección de Inglaterra.

Un ego difícil

El entorno de Greenwood, encabezado por su padre Andrew, un ingeniero, es muy consciente de su valía. En Inglaterra se explicó que en conversaciones con Nike recientemente, se planteó la posibilidad de cambiar a un patrocinador rival a menos que Greenwood tuviera paridad con los contratos de otros jugadores importantes. Ha habido preocupaciones sobre su ego en el United durante algún tiempo, incluso antes de que firmara un nuevo contrato con el club.

Mientras que los expertos describen a un joven bastante tranquilo que se mantiene solo en el campo de entrenamiento, Greenwood no parece carecer de confianza. Su relación incómoda con Cristiano Ronaldo en el campo se ha notado desde que el cinco veces ganador del Balón de Oro regresó a Old Trafford en el verano. De hecho, cuando el portugués habló en una entrevista sobre la reticencia de los jugadores jóvenes a aceptar consejos, algunas personas llegaron a la conclusión de que se refería al joven inglés.

Cristiano Ronaldo y Mason Greenwood celebran un gol. AFP7 / Europa Press

Las polémicas de Greenwood comienzan durante la pandemia. Varias informaciones apuntaron a que el futbolista organizaba fiestas en una propiedad alquilada y que los vecinos se habían quejado del ruido. Después está la curiosa situación que rodea la carrera internacional de Mason. No podría haber tenido un peor comienzo cuando él y Phil Foden fueron enviados a casa desde Islandia por Gareth Southgate por invitar a dos chicas al hotel del equipo de Inglaterra después de hacer su debut absoluto en Reykjavik.

Repudiado por Southgate

Greenwood se disculpó por el "gran error", y explicó que jugar para Inglaterra fue "uno de los momentos de mayor orgullo en mi vida". Si bien Foden jugó otras 12 veces para Inglaterra, Greenwood no ha representado a su país desde entonces y sigue siendo elegible para Jamaica. Abandonó la Eurocopa 2020 para recuperarse de una lesión, según su club, pero permaneció ausente después de las conversaciones con Southgate, su familia y el antiguo técnico del United, Ole Gunnar Solskjaer, en agosto.

Se entiende que el mensaje de Greenwood al entrenador de Inglaterra fue que preferiría no ser elegido si no iba a jugar. Otra señal preocupante de que su ego se estaba convirtiendo en un problema, dado que todavía es un adolescente. Aún así, ninguna de estas polémicas es tan grave como la acusación de su novia de presunta violencia de género.

Tras las últimas acusaciones, Mason Greenwood hace frente a un nuevo episodio del que tendrá que responder ante la justicia sin poder regatear. Varios compañeros del Manchester United han dejado de seguir al jugador inglés en sus redes sociales en lo que se ha visto como un claro boicot. Muy pocos están de su lado y tendrá que defender un honor que no hace más que caer en picado.

