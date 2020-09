Greenwood, Foden y su escándalo con dos mujeres: "¿Para qué creéis que vamos al hotel?"

Los jugadores Phil Foden y Mason Greenwood han sido expulsados de la concentración de la selección de Inglaterra por incumplir en Islandia el protocolo de seguridad de la Covid-19, según confirmó el seleccionador inglés, Gareth Southgate.

La Asociación inglesa de Fútbol (FA) investiga este incumplimiento, ocurrido después de la victoria el domingo en el partido que disputó en Islandia el equipo de Inglaterra. Foden, jugador del Manchester City, de 20 años, y Greenwood, del Manchester United, de 18, habían hecho su debut internacional en el partido en el que Inglaterra venció a Islandia 1-0.

Southgate calificó a los jóvenes de "ingenuos" y agregó que ya se han disculpado por no cumplir con el protocolo del coronavirus. "Dos de los muchachos han roto la guía sobre la Covid (...) Teníamos que decidir muy rápido que ellos no podían tener ninguna interacción con el resto del equipo y no podían entrenar. Dado los procedimientos que tenemos que seguir ahora, tendrán que viajar de regreso a Inglaterra por separado", añadió Southgate.

Según medios islandeses, los dos jugadores habrían recibido la visita de dos chicas en el hotel donde se concentró la selección inglesa... y la prensa inglesa ya las ha identificado. Las chicas en cuestión son la modelo Nadie Sif Lindal Gunnarsdottir y su prima Lara Clausen, de 19 años. Han salido a la luz algunos detalles de la conversación entre Nadia y los futbolistas, a los que les preguntó: "podemos ir al hotel pero no sé cómo nos vais a colar" o "¿para qué crees que vamos al hotel?".

Footage of Mason Greenwood and Phil Foden in the hotel in Iceland. pic.twitter.com/AamTEissem — CrypticTrey. ️ (@Marti9al) September 7, 2020

La confesión de la modelo

Nadie ha contado en Daily Mail cómo surgió el encuentro: "Nos conocimos online. Estuve hablando con Mason unos días antes de que llegaran a Islandia". "Me siento mal por ellos y nunca quise ponerles en esta posición, pero no sabíamos que estaban haciendo cuarentena, si lo hubiéramos sabido no hubiéramos ido a conocerles. Ni si quiera sabíamos quién era Phil. Le pregunté quién era. No es estoy muy puesta en el fútbol, no lo veo. Ni si quiera sabíamos que Mason jugaba para el Manchester United", admitió.

Sobre la noche, tuvo buenas palabras hacia Foden y Greenwood: "Fue una buena noche, claro. Pasamos el tiempo conociéndonos los cuatro. Eran unos chicos muy majos. Somos jóvenes y tontos y todos cometemos errores. Nos trataron muy bien. Fueron unos caballeros, unos chicos muy majos".

"Lo hicimos nosotras y las pagamos nosotras", afirmó Nadia, que explicó que había vuelto a saber nada de los jugadores tras salir a la luz el escándalo: "No hemos hablado con ellos desde entonces, no queremos molestarles porque, por supuesto, tienen mucho encima ahora mismo. No se han puesto en contacto con nosotras", dijo.