Ronaldo: "Romario era un hijo de puta porque hacía a los jóvenes llevarle el café y limpiarle las botas"

Bobo TV, el canal de Twitch de Christian Vieri, se ha convertido en un referente en el sector. El último en ser entrevistado por el mito italiano ha sido otra leyenda del fútbol: Ronaldo Nazário. El brasileño ha repasado parte de su carrera y también ha opinado sobre varios nombres propios como los de Kylian Mbappé o Leo Messi. Además, ha asegurado que el delantero más fuerte actualmente es Karim Benzema.

Un jugador diferente

"Lo intenté todo, de niño vi que era más fuerte que los demás. ¿Los goles que marqué superando a 3 o 4 jugadores? Eso no es algo que se pueda entrenar. En el fútbol de nuestra generación teníamos muy malos entrenamientos, recuerdo que teníamos que hacer 6 o 7 kilómetros de carrera que no necesitaba porque era velocista. Hacía 30-35 sprints por partido, creía que tenía que llegar a los 40, pero no podía convencer a los entrenadores de ello. Con Cúper, porque hay que hablar de él, hacíamos un calentamiento de 3 kilómetros. Menos mal que las cosas han mejorado con los años".

Opinión sobre Messi

"Es extraordinario, tiene fuerza, velocidad y fortaleza física. Messi tiene hambre de gol, luego es bueno fuera del campo como todos los de esta generación, a diferencia de nosotros. Piensa que si tuviéramos la cabeza de Messi y Ronaldo, podríamos haber doblado los goles... -sonrisa-".

Neymar y la Canarinha

"Ojalá pudiera, ojalá pudiera ganar la Copa del Mundo. En términos de números me ha superado a mí, a Zico, a Romario, ahora está a cinco goles de superar a Pelé. Me encanta, marca mucho, luego quizá haya quien le critique por su vida privada y porque ha ganado pocos premios individuales".

El '9' más fuerte en la actualidad

"Benzema en mi opinión, pero Lewandowski está muy cerca. Haaland llegará a ser muy fuerte, tal vez incluso el número uno, pero no tiene la técnica de los dos primeros".

Kylian Mbappé

"Es muy fuerte, tiene esa velocidad y frialdad ante la portería que le llevará a ser el número uno. Y he leído la noticia de que se irá al Real Madrid y cobrará 50 millones al año.... Nos hemos equivocado de generación -risas-. La industria del fútbol está creciendo tanto que es justo que las estrellas reciban cada vez más dinero. Si hoy es así, es porque hubo jugadores que los inspiraron, como lo hicimos nosotros".

Superliga Europea

"Llegará tarde o temprano. El fútbol siempre está evolucionando, siempre está mejorando, no sabemos dónde va a parar. Los clubes top quieren cada vez más dinero para pagar a los jugadores que cada vez cuestan más, por eso la Superliga no será como la presentaron, porque fue un desastre pero llegará. Ahora falta diálogo entre los dirigentes del fútbol para mejorar la industria del fútbol, no entiendo por qué la FIFA, la UEFA y las distintas ligas no hablan entre sí".

El 'nuevo Ronaldo'

"Sí, Endrick es un chico de 15 años, tiene un talento increíble. Luego hay que ver cómo se desarrolla en los profesionales. Luego hay otro, Caio de Sao Paulo, creo que de 2004".

¿Cuándo fue más fuerte?

"No estoy tan seguro de que fuera mejor en Barcelona porque en España en aquella época era más fácil jugar. En Italia, recuerdo, jugué contra gente como Vierchowod, que me seguía incluso cuando iba a beber agua. Han sido dos años especiales, espero que la gente los haya disfrutado tanto como yo. La gente todavía me para por la calle por las cosas que hice".

Anécdota con Romario

"Romario era un hijo de puta porque hacía a los jóvenes llevarle el café y limpiarle las botas. Un día me dijo de repente: 'Prepárate que esta noche salimos, vente conmigo y no te preocupes...' Había preparado una escalera para saltar el muro del hotel y enseguida tenía un taxi. Volvimos a las cinco de la mañana y en el entrenamiento estaba muerto. Entendí que estaba tratando de cansarme para quitarme el sitio".

