Adriano: "Decían que había vuelto a las favelas, que estaba drogado y rodeado de gánsteres"

El nombre de Adriano Leite es uno de los inolvidables del fútbol. Pese a que no llegó a cotas tan altas como Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Ronaldo Nazario, Karim Benzema... Sin embargo, su potente físico, el gol y también sus polémicas le convirtieron en todo un personaje dentro del mundo del deporte rey.

El que fuera delantero de la selección de Brasil o del Inter de Milán, entre otros clubes, escribió una carta en The Players Tribune que no ha dejado indiferente a nadie: "'Adriano se alejó de millones. Adriano está drogado. Adriano desapareció en las favelas'. ¿Sabes cuántas veces he visto esos titulares? Mierda. Bueno, aquí estoy; sonriendo frente a ti".

Con este comienzo, la carta prometía y no decepciona. "¿Cómo puedes decir que Dios no me tocó? Mi historia, no tiene ningún sentido lógico, ni siquiera para mí. Me mudé al Inter de Milán, y la gente me llamaba el 'Emperador'. ¿Cómo puedes explicar eso? La mano de Dios, te lo digo", continúo el brasileño.

Un Adriano que destacó la figura de su abuela: "¡Ella era Mourinho antes que Mourinho! ¡Despiadada, hermano!". Y de este recuerdo a otro que tiene que ver con el Real Madrid: su famoso gol de falta. "Nunca lo olvidaré, jugábamos contra el Real Madrid en un amistoso en el Bernabéu y entré como suplente. Ganamos con un tiro libre fuera del área. Simplemente golpeé con la izquierda ¡y Dios hizo el resto!", dijo.

Etapa en el Inter

Ese gol le catapultó en Italia: "¿Un tipo de favela como yo? ¿Soy el emperador de Italia? Ni siquiera había hecho mucho todavía, y todos me trataban como a un rey". Aunque no todo fueron alegrías en el Calcio y todo por el cambio que se produjo en él con la muerte de su padre.

"Les diré que después de ese día, mi amor por el fútbol nunca volvió a ser el mismo. Me deprimí mucho, hombre. Empecé a beber mucho. Realmente no quería entrenar. No tuvo nada que ver con el Inter. Solo quería ir a casa. A pesar de que marqué muchos goles en la Serie A durante esos pocos años, y aunque la afición realmente me amaba, mi alegría se había ido", reconoció Adriano.

Sus problemas emocionales se unieron a su lesión en el tendón de Aquiles: "Todo había terminado para mí, físicamente. Puedes operarte y rehabilitarlo e intentar seguir adelante, pero nunca volverás a ser el mismo. Mi explosividad se había ido. Se me acabó el equilibrio. Mierda, todavía camino cojeando. Todavía tengo un agujero en el tobillo".

Las favelas

Lo que sí quiso dejar claro Adriano es que no regresó a las favelas por sus presuntos problemas con las drogas: "Decían que había vuelto a las favelas y que estaba drogado y todo tipo de historias locas. Publicaban fotos mías y decían que estaba rodeado de todos estos gánsteres y que mi historia era una tragedia. Pero tengo que reírme, porque no saben lo que hacen cuando hablan así. Adriano no desapareció en las favelas. Simplemente se fue a casa. Soy uno de los futbolistas más incomprendidos del planeta".

