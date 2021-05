La historia de Adriano, de las favelas al "agujero en el tobillo y en el alma" por el fútbol

Adriano Leite fue un gran delantero de la selección de Brasil y del Inter de Milán que no ha tenido una vida fácil. Ahora él echa la vista atrás para recordar su pasado en The Players Tribune, donde hace un viaje desde su infancia en las favelas al momento que lo cambió todo para él: la muerte de su padre.

"Cuando pienso en crecer en la favela, en realidad pienso en lo mucho que nos divertimos. Pienso en volar cometas y patear una pelota de fútbol en el callejón. Niñez real. Siempre había una pelota en mi pie. Fue puesta allí por Dios. Cuando tenía 7 años, algunos miembros de mi familia juntaron su dinero para que yo pudiera jugar en la academia del Flamengo", explica el 'Emperador'.

Pese a vivir en una favela y no tener todas las comodidades, Adriano recuerda su infancia con mucho cariño: "No teníamos mucho dinero, así que mi abuela solía preparar palomitas de maíz para que comiéramos algo... Cosas básicas. Lo que sea que pudieramos permitirnos. Pero a veces las cosas simples saben mejor, ¿verdad?".

Recuerda así el jugador cómo el fútbol fue como un salvavidas para él y los suyos: "Estaba tomando una siesta cuando hicieron el anuncio en la televisión. Mi madre entró gritando en la habitación... Tenía 18 años, viviendo en la favela. ¿Cómo puedes decir que no me tocó? Mi historia no tiene ningún sentido lógico, incluso para mi".

Cambio de vida

Fue en la Copa América del año 2004 cuando la vida de Adriano cambió para siempre. Él fue uno de los grandes protagonistas de la Canarinha y sobre todo en la recordada final ante la selección de Argentina. Después de acabar el torneo continental, el delantero tuvo que regresar a Europa y fue entonces cuando falleció su padre.

"Nueve días después regresé a Europa con el Inter. Recibí una llamada de casa. Me dijeron que mi padre había muerto. Infarto de miocardio. A él le encantaba el juego, así que a mi me encantó. Así de sencillo. Fue mi destino. Cuando jugaba al fútbol, jugaba para mi familia. Cuando marcaba, marcaba para mi familia. Entonces, cuando murió mi padre, el fútbol nunca volvió a ser el mismo", rememora.

Adriano Leite con el Inter de Milán. Imagen: (inter.it)

De ahí pasó a una vida de excesos, en el que el alcoholismo entró de lleno en su día a día. "No todas las lesiones son físicas", asegura. Ya no volvió a entrenar igual, ni a dedicarse en cuerpo y alma al fútbol, solo pensaba en regresar a Brasil para poder pasar más tiempo con los suyos.

En el Inter no lo pasó bien: "Todo con Mou era...¿me vas a joder, verdad?". Y esto le llevó a volver a su país natal, pese a los intentos de Moratti para que regresase al Inter. "Tras fallecer mi padre, mi amor por el fútbol no volvió a ser el mismo", señala para asegurar que el fútbol le dejó un doble "agujero": "Tengo un agujero en el tobillo y otro en el alma que me ha dejado el fútbol".

"Adriano no lleva corona. Adriano es el chico de los barrios marginales que fue tocado por Dios. Adriano no desapareció en las favelas. Simplemente se fue a casa", sentencia el 'Emperador'. Un emperador que pudo marcar una época, pero que no llegó todo lo alto que podría haberlo hecho por una trágica pérdida que ha marcado su vida.

