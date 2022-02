Haaland y su fichaje por el Real Madrid: en el Manchester City creen que jugará de blanco

Erling Haaland se mantiene a la espera de resolver su futuro. Real Madrid, Manchester City, Fútbol Club Barcelona o Manchester United son algunos de los clubes que están interesados en hacerse con los servicios del delantero. Aunque cada vez son más los que creen que acabará vistiendo la camiseta blanca.

Mientras en la Ciudad Condal hablan con fuerza de que prefiere jugar en el Barça -llegando Gerard Piqué a lanzarle el siguiente consejo: "Si yo fuera Haaland y quiero ganar el Balón de Oro, no iría al mismo equipo que Mbappé"-, en Mánchester parece que se resignan a su fichaje por el Real Madrid.

En Inglaterra le ven en el estadio Santiago Bernabéu. Así lo ha confesado el periodista Sam Lee, corresponsal del Manchester City en The Athletic. "Haaland quiere unirse al Real Madrid la próxima temporada, eso es lo que quiere. El City intentará hacerle cambiar de opinión en los próximos meses", ha asegurado el periodista.

Erling Haaland, con el Borussia Dortmund Reuters

El fichaje de Julián Álvarez por los skyblues hizo que muchos colocasen al Manchester City fuera de la pelea por el nórdico. Sin embargo, desde el club inglés no se han bajado de la carrera por fichar a Erling Haaland. No así otros equipos como el Bayern Múnich. En Baviera ya dijeron que no intentarían su firma.

Los dos clubes de Mánchester, Real Madrid y Barcelona son los cuatro clubes que apuntan en la dirección de Haaland. Mucho se ha especulado con que citizens y blancos serían los mejor colocados. Y ahora, desde la cuna del City, se habla de que es el trece veces campeón de Europa el favorito del delantero.

Esperando a la cumbre

Este mes de febrero estaba previsto que se llevase a cabo una reunión entre Mino Raiola, Haaland, el padre del futbolista y representantes del Borussia Dortmund. Esta cumbre está sin fecha fija por los problemas de salud que ha padecido el representante de futbolistas desde hace ya varias semanas.

Sin embargo, el goleador nórdico y su círculo han tomado el mando. Haaland, su padre y un amigo fueron pillados en el aeropuerto de Dortmund después de pasar varios días en Mónaco. Una visita al Principado forma parte del guion para acabar con el culebrón. Estudiar un plan de acción para lo que viene sin estar Mino Raiola al cien por cien para negociar en estos momentos.

Erling Haaland, durante un partido con el Borussia Dortmund. David Inderlied / dpa

El propio futbolista noruego ya dijo que el Borussia Dortmund le estaba "presionando" para que tomase una decisión para la próxima temporada. "Solo quiero jugar al fútbol. Eso significa que probablemente pronto tendré que tomar una decisión", afirmó el futbolista. Preguntado por estas declaraciones más tarde, prefirió guardar silencio después de lo que se había formado.

Haaland quiere jugar en el Real Madrid. Al menos esa es la decisión que ronda en su cabeza ahora. El propio Borussia Dortmund se encargó de destacar el interés del club de Concha Espina. Aunque, eso sí, en la casa blanca no hay prisa. Si no llegase el jugador en 2022, no hay ningún problema para que lo haga en 2023.

