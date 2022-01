Haaland toma el mando: acelera en las negociaciones con el Real Madrid en el horizonte

El delicado estado de salud de Mino Raiola ha provocado que la cumbre para resolver el futuro de Erling Haaland se retrase. El delantero noruego quiere salir del Borussia Dortmund. La cuestión es si lo hará durante el verano de 2022 o si tendrá que esperar hasta 2023.

Su objetivo es fichar por el Real Madrid. El club blanco es su prioridad, aunque tiene más alternativas sobre la mesa como las del Fútbol Club Barcelona, Manchester United o Manchester City. También ha sonado el Chelsea en las quinielas e incluso se ha hablado del Paris Saint-Germain en contadas ocasiones.

El diario Ruhr Nachrichten, muy ligado a la actualidad del Borussia Dortmund, ha revelado que Haaland ha pasado tres días en Mónaco junto a su padre y un amigo. Su viaje exprés estaría ligado a su futuro. Esta visita al Principado forma parte del guion para acabar con el culebrón. Estudiar un plan de acción para lo que viene sin estar Mino Raiola al cien por cien para negociar en estos momentos.

Deseado en toda Europa

El internacional noruego lleva siendo pretendido por los equipos más importantes de Europa desde que comenzó a destacar como goleador en las filas del Red Bull Salzburgo. En el Signal Iduna Park acabó por confirmarse como uno de los killer de presente y futuro.

Erling Haaland celebra un gol con el Borussia Dortmund en la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

Y de ahí a colar su nombre en las agendas de los clubes top del Viejo Continente. Se le ha relacionado con varios de ellos, incluido con un Bayern Múnich que ya se ha retirado de la puja. Sin el conjunto bávaro, pero con las dos entidades de Mánchester y también los dos grandes del fútbol español en la carrera.

De hecho, en Can Barça nunca han ocultado que quieren al nórdico para que se convierta en el referente ofensivo culé para los próximos años. Se ha llegado a decir que Haaland prefiere vestir la camiseta azulgrana que la blanca. Pero la hoja de ruta del delantero continúa pasando por el Santiago Bernabéu.

2022... o 2023

En el Real Madrid gusta Haaland. Pero desde Concha Espina no supone un problema esperar hasta el año 2023 para traer al delantero noruego a la casa blanca. Este verano el que llegará es un Mbappé que acaba contrato con el PSG en junio. Ambos futbolistas han sido objetivos merengues durante los últimos años.

El Borussia Dortmund, además, vería con buenos ojos que el Real Madrid acepte esperar un año más para fichar a Erling Haaland. De hecho, es una opción por la que viene apostando el equipo aurinegro. Por el momento, lo que se sabe es que el nórdico quiere al menos saber qué va a pasar.

Erling Haaland, en un partido del Borussia Dortmund de la temporada 2021/2022

"El Borussia Dortmund ahora me está presionando para que tome una decisión para la próxima temporada... pero solo quiero jugar al fútbol. Eso significa que probablemente pronto tendré que tomar una decisión", afirmó el futbolista este mes de enero. Después quiso guardar silencio y no encender más la mecha de un culebrón que todavía no tiene fecha para su final. Paciencia y tranquilidad.

