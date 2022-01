El 'agente Benzema' sigue encaminando el fichaje de Mbappé: la delantera que hace soñar al Real Madrid

El Real Madrid tiene más que avanzado el fichaje de Kylian Mbappé. Pero por si faltara alguna pequeña ayuda, Karim Benzema se ha encargado siempre de acercarlo un poco más. Si por él fuera, podría parte de su salario para pagar la nueva ficha del todavía extremo del PSG. Ambos se tienen devoción y están deseando poder compartir vestuario de manera ininterrumpida.

Desde que los rumores de la llegada de Mbappé al Real Madrid tomaron fuerza, Benzema se ha mostrado claro y decidido en su labor. Se ha convertido en el mejor agente y el mejor emisario para convencer al extremo francés. Nadie le conoce mejor y tiene más acceso a él de lo que puede tener el delantero del Real Madrid.

Su regreso a la selección francesa ha sido una bendición para el club blanco en todos los sentidos. No solo ha elevado la figura de Benzema a nivel mundial, sino que es una carta marcada por la señal de la victoria en complicada operación del fichaje de Mbappé. Después de años de espera, Karim dará ese último empujón que pudiera faltar.

Benzema y Mbappé celebran un gol con Francia REUTERS

Recientemente ha concedido una entrevista al medio galo Telefoot de la cual se ha publicado ahora la segunda parte. En ella vuelve a hablar de su gran entendimiento con Mbappé, pero no solo dentro del campo, también fuera. Han conectado desde el primer segundo. Dicen que los genios siempre se buscan y se entienden y en ellos esa conexión se ha producido a la enésima potencia. Se han convertido en compañeros y en amigos.

Por eso, Benzema ha dejado claro una vez más que estaría encantado de compartir vestuario con el joven atacante. Además, 'egoístamente', quiere formar delantera con él porque su buena conexión hace que el fútbol al que dedica su vida sea mejor. Por qué renunciar a la persona que hace que cada segundo en el campo sea más placentero y productivo, tanto de manera individual como colectiva. Benzema lo tiene claro, quiere a Mbappé.

El futuro de Benzema

Esta defensa tan a ultranza de su compañero en la delantera de la selección de Francia, y en un futuro del Real Madrid, hace evidenciar también otra cuestión. Karim sabe que no tardando mucho, Kylian será la nueva estrella del Santiago Bernabéu. Pero no quiere perderse esa fiesta. Quiere poner en valor no el fichaje de Mbappé, si no la delantera que harían juntos.

Además, sabe que los rumores del fichaje del jugador de Bondy no son los únicos que merodean la 'Casa Blanca'. También está en el horizonte la posible llegada de Erling Haaland. Eso restaría un puesto más en la delantera y Karim no quiere que sea el suyo. Apuesta decididamente por el fichaje de Mbappé y también por su sociedad con él, asegurando que juntos entienden el fútbol de una manera diferente al resto, se complementan y se potencian. Si Mbappé es bueno por si solo, con Benzema lo es exponencialmente más.

Haaland, Benzema y Mbappé Jorge Pacheco

Por eso quiere dejar claro que, con Haaland o sin él, la delantera del Real Madrid empieza a partir de la dupla francesa, por si alguien tenía la más mínima duda de dejarle fuera de este nuevo plan que está creando el club blanco para volver a dominar la próxima década del fútbol mundial.

Duelo del morbo

Por último, Benzema ha hecho referencia a lo que será algo extraño para los dos. Ese enfrentamiento entre blancos y bleus en los octavos de final de la Champions dejará fuera del camino de la 'Orejona' a uno de los máximos favoritos. Además, será la primera vez que se enfrenten Benzema y Mbappé desde que son tan amigos y desde que se han encontrado en la selección.

Será especial, morboso y a la vez extraño para las dos figuras verse frente a frente cuando lo que desean es estar el uno al lado del otro de manera persistente, tanto en el club como en la selección con cuartel general en Clairefontaine. Ambos esperan que esa sea la última vez que se ven las caras frente a frente.

