Endrick, la joya brasileña que sigue el Real Madrid: su admiración por Vinicius y Mbappé

Los grandes del fútbol europeo continúan moviéndose para captar a las jóvenes promesas del panorama. Este 2022, el nombre de Endrick Felipe Moreira de Sousa ha saltado a la palestra y ya es fuertemente vinculado con el Real Madrid. El jugador, por el momento, no quiere hablar abiertamente del interés del club blanco. Pero sí lo hace sobre Vinicius Júnior o Kylian Mbappé.

Durante una entrevista con el diario AS, el medio español le preguntó por su futuro: "Mi sueño es primero hacer historia en el Palmeiras". Después el futbolista cuestionado por los rumores que le colocan en la órbita del trece veces campeón de Europa: "¿El Madrid? En el futuro no me involucro y lo dejo en manos de mi staff".

En el Santiago Bernabéu coincidiría con algunos compatriotas suyos como Vinicius. Y sobre él también habló en la citada entrevista. "Me gusta, es un gran jugador", afirmó. Endrick señaló además que "lo tiene todo para ser uno de los mejores jugadores del mundo".

Endrick celebra un gol con el Palmeiras Palmeiras

Por otro lado, reveló una anécdota junto al actual '20' blanco: "Me regaló una camiseta del Real Madrid y le dije que me gustaría que viniera a jugar conmigo aquí en el Palmeiras". Y de Vinicius a Mbappé o Haaland, otros dos futbolistas que están muy bien posicionados en la agenda madridista.

Endrick afirmó que le gustan "mucho" los dos jugadores. Pero a la hora de comparar, se ve más parecido a Mbappé: "Mi estilo de juego se parece", aseguró el brasileño. "También me inspiro en él", agregó. Su hoja de ruta soñada pasa por imitar los logros de Kylian: "Ojalá algún día pueda representar y ganar un Mundial con mi país como lo hizo él con la camiseta de Francia".

Mbappé, un modelo

El futbolista del Palmeiras lo tiene claro: Kylian Mbappé es uno de los mejores. "Es de los mejores futbolistas del planeta. Rápido, buen finalizador, un crack y muy joven", apuntó Endrick sobre el jugador del Paris Saint-Germain. Un Mbappé que le sirve como modelo a seguir y con quien podría llegar a coincidir en la casa blanca si ambos acaban fichando por el Real Madrid.

Por el momento, parece que Mbappé acabará llegando al Santiago Bernabéu el próximo verano. Acaba contrato en junio y ha ido rechazando las diferentes propuestas de renovación del PSG. En Francia se apunta a una renovación millonaria, pero con una duración corta. Sin embargo, el internacional galo parece que sigue decidido a vestir la camiseta merengue a partir de la 2022/2023.

