Endrick, por la vía Vinicius: el plan del Real Madrid para fichar a la nueva perla brasileña

Hay un joven futbolista que está revolucionando este deporte en el país del jogo bonito. Tiene 15 años y ni siquiera se ha estrenado como profesional, pero ya se habla de él como del siguiente gran descubrimiento a nivel mundial. Su nombre es Endrick Felipe Moreira de Sousa (Brasilia, 2006) y tiene a los grandes clubes de Europa, entre ellos el Real Madrid, detrás de sus pasos.

Sus actuaciones con el Palmeiras en la Copinha, el torneo por excelencia en Brasil donde se dan a conocer los mejores juveniles en el país, han terminado por confirmarle como la mayor promesa que viene tras la generación de los Vinicius o Rodrygo. Puede seguir los pasos de estos dos y acabar vistiendo el blanco del Real Madrid, camiseta con la que ya se ha dejado ver en las redes por un regalo del propio Vini.

Endrick es un futbolista zurdo que, si bien puede actuar en banda, es un delantero nato que se encuentra cómodo buscando el gol. Otro talento con cualidades que suelen definir a los jóvenes brasileños, pero con una disposición en el campo diferente a la que tienen Vinicius y Rodrygo (e incluso Reinier).

Su futuro apenas se empieza a dibujar, pero ya es el Madrid el que lidera una carrera en la que el Barça se vuelve a ver en clara desventaja frente a su eterno rival. Aquella victoria culé en 2013 por Neymar, metiéndose en una operación con demasiados oscuros, ha quedado muy atrás y desde hace años es el club merengue el que lleva la delantera en el mercado brasileño gracias al trabajo de Juni Calafat.

Endrick llegó a las oficinas del Madrid como la última recomendación de Calafat, quien lleva trabajando en la sombra ocho temporadas en los fichajes del Real Madrid y es desde hace un par de años jefe de fútbol internacional del club blanco. Fichajes como los ya citados de Vinicius y Rodrygo, pero también los de Fede Valverde o Éder Militao, llevan su firma.

El otro gran nombre que aparece en esta operación y acerca todavía más a Endrick al Real Madrid es Wagner Ribeiro. Este agente brasileño suele estar detrás de la mayoría de perlas que surgen en el país de la Canarinha y con el diamante del Palmeiras no iba a ser menos. Si bien no es su representante, puesto que es ilegal hasta que no cumpla los 16 años, él y su equipo llevan tiempo asesorando a la familia del jugador.

Wagner Ribeiro tiene una buena relación con el Real Madrid y, sin ir más lejos, era el agente de Robinho cuando fichó por los blancos y sirvió de intermediario para que Vinicius recalara también en la capital española. Tuvo un papel fundamental en esta última operación, al llevar el nombre de la que ahora es la gran ilusión merengue a la mesa del club y dar un giro a su destino que pintaba azulgrana.

El Madrid, que como acostumbra cada año tiene emisarios siguiendo de cerca la Copinha, sabe con claridad cuáles son los pasos a seguir en esta operación para acabar fichando al jugador, tal y como se hiciera con Vinicius, Rodrygo y Reinier. De momento, mientras Endrick va confirmando que está llamado a ser una estrella mundial, este no ha temido mostrar en público sus preferencias con esa foto vestido del Real Madrid. Mensaje claro al resto de clubes.

Ahora se avecinan meses de teórica tranquilidad en los que Endrick deberá dar el salto profesional con el Palmeiras y llamar la atención en las grandes categorías del fútbol brasileño. Será la antesala para decidir su futuro una vez cumpla los 16 años el próximo 21 de julio.

Hay que tener en cuenta algo importante y es que, según la normativa FIFA -aunque esta quiere cambiar la regla-, está prohibido traer a un jugador a Europa sin que haya cumplido la mayoría de edad. En caso de Endrick, esto significa que hay que esperar hasta verano de 2024 para ello. Sin embargo, la experiencia con casos pasados dice que se sabrá desde mucho antes en qué equipo jugará en el Viejo Continente.

Una vez cumpla los 16, Endrick pasará a tener representante (siendo Wagner Ribeiro o manteniéndose este igualmente cerca del jugador) y el Palmeiras ya podrá negociar un traspaso futuro. El Real Madrid podría acordar una compra obligatoria (con Vinicius y Rodrygo se cifró en 45 millones) a ejercer cuando el futbolista tenga 18 años.

El Real Madrid anunció el fichaje de Vinicius cuando tenía 16 años y 316 días. Con Rodrygo se esperó algo más, cerrando la operación cuando este ya había cumplido los 17. Así se ató a estos dos brasileños que ahora despuntan en el primer equipo y, mientras Reinier se cocina a fuego más lento en Europa, se va a por el siguiente. Mismo modus operandi y mismas sensaciones. Endrick está en camino.

