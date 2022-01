Paul Pogba se aleja del Real Madrid: la historia interminable con el United y los nuevos nombres

El fichaje de Paul Pogba por el Real Madrid es cada vez más complicado. El jugador del Manchester United ha estado vinculado con el club merengue en más de una ocasión. Él mismo se declaró hace menos de dos años durante una concentración con la selección francesa. Sin embargo, sus altibajos con el club inglés y la ausencia de un paso clave para abandonar la entidad británica ha hecho que otros nombres le acaben adelantando.

Pogba tenía pìe y medio fuera del United hace unos meses. El centrocampista soportaba la presión del público y las dudas sobre su físico. La prensa británcia dio por sentenciada su etapa en Mánchester y hasta Mino Raiola dejó entrever que estaba pensando en abandonar el equipo. Pero de esa posición a la actual ha habido una evolución, pues los medios cercanos al jugador hablan de una gran posibilidad de renovar si la próxima temporada Rangnick continúa en el cargo de entrenador.

Un cambio notable de postura que no es la primera vez que se sucede. Las idas y venidas de Pogba con el United han sido constante. Y esa falta de claridad respecto a sus intenciones es la que ha acabado por apartarle de la carrera de fichar por el Real Madrid. Su nombre ahora suena más para clubes como el PSG.

𝙰 𝚢𝚎𝚊𝚛 𝚘𝚏 𝚞𝚙𝚜 & 𝚍𝚘𝚠𝚗𝚜, 𝚐𝚘𝚘𝚍 & 𝚋𝚊𝚍 𝚖𝚘𝚖𝚎𝚗𝚝𝚜, 𝚋𝚞𝚝 𝚘𝚗𝚎 𝚝𝚑𝚒𝚗𝚐 𝚑𝚊𝚜 𝚛𝚎𝚖𝚊𝚒𝚗𝚎𝚍 𝚝𝚑𝚎 𝚜𝚊𝚖𝚎: 𝚢𝚘𝚞𝚛 𝚏𝚞𝚕𝚕 𝚊𝚗𝚍 𝚐𝚎𝚗𝚞𝚒𝚗𝚎 𝚜𝚞𝚙𝚙𝚘𝚛𝚝 🖤 🙌🏾 𝚃𝚒𝚖𝚎 𝚝𝚘 𝚕𝚘𝚘𝚔 𝚏𝚘𝚛𝚠𝚊𝚛𝚍 𝚝𝚘 𝟸𝟶𝟸𝟸 ➡️ 𝗬𝗲𝘀𝘀𝘀𝗶𝗿! pic.twitter.com/nICAKe3tPg — Paul Pogba (@paulpogba) December 31, 2021

Pogba siempre quiso jugar en el Real Madrid. Cuando salió rumbo a Mánchester también protagonizó algún que otro rumor sobre el interés merengue. Y no hay nada incierto, pues sus condiciones físicas y su calidad en el césped han generado atracción en la capital española. Pero por complicaciones en las negociaciones y altas exigecias económicas nunca llegó a estar tan cerca de la capital.

La última ocasión en la que lo dejó claro fue en 2020. Puede que ahí se produjeran sus declaraciones más transparentes y tajantes en mucho tiempo. "Claro, a todos los jugadores les encantaría jugar en el Real Madrid. Sería seguramente un sueño. Es un sueño para mí y por qué no algún día. Como he dicho antes, estoy en el United y amo mi club", explicó.

Estas palabras no sentaron bien. Ahí comenzaron presiones, negociaciones y noticias sobre su renovación. Prácticamente un año y medio después, Pogba sigue sin renovar y encara los últimos meses antes de ser agente libre.

Sin sitio posible

Los problemas con Pogba y su futuro contrastan con los movimientos que está realizando el Real Madrid en el mercado. El primero y más importante lo realizó el pasado mercado de fichajes de verano. El club merengue estaba siguiendo de cerca a un joven Eduardo Camavinga. El centrocampista gustaba por su polivalencia y edad. Además, algunos de los principales clubes le seguían de cerca. Cuando menos se esperaba, la entidad capitalina cerró su fichaje.

Camavinga no es fijo en el once, pero sí que es una variable de Ancelotti a la hora de rotar. Está cumpliendo y se le ve como una opción muy a tener en cuenta en el futuro. Y por ello, la idea en el club madridista es repetir la estrategia con otro joven como Tchouameni. El medio de 22 años de edad está despuntando en el AS Mónaco y ha sido relacionado con el Real Madrid. Tanto que la entidad ya ha enviado un emisario para sondear la operación.

Con Camavinga cerrado y Tchouameni como objetivo primordial para la próxima temporada, Paul Pogba no tiene espacio. Ni por hueco en la plantilla, ni por la diferencia de edad con ambas jóvenes promesas que ocupan una posición similar en el terreno de juego.

