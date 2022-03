Victor Osimhen no es una opción para el Real Madrid: Mbappé y Haaland son los únicos objetivos

En las últimas horas se ha activado un posible interés por Victor Osimhen en Italia. El Real Madrid es el "club de sus sueños", tal y como explicó él mismo en el pasado, pero ahora mismo no hay ningún interés. La prensa transalpina le colocó como un posible 'plan B' a Erling Haaland, pero no existe una alternativa al noruego. Los blancos aspiran a su fichaje y no a ningún otro. El jugador del Borussia Dortmund será madridista o no será, pero no hay otra apuesta por el momento.

Eso no quiere decir que en el pasado Osimhen no estuviera en la cartera del club. El nigeriano terminó fichando por el Nápoles después de despuntar en el Lille, pero el Real Madrid le sigue desde sus orígenes en la liga belga. Cuando estaba en el Sporting Charleroi, los blancos perseguían al delantero como un objetivo de mercado. Fue campeón del Mundial Sub17, disputado en 2015 en Chile, donde fue además máximo goleador, anotando diez goles en los siete partidos que jugó.

Este pasado noviembre de 2021 fue protagonista por la terrible lesión ocular que sufrió. En la derrota del club napolitano contra el Inter de Milán, el nigeriano acabó con la cara destrozada tras un choque de cabezas con el defensor Milan Skriniar. Sufrió una fractura múltiple en la órbita del ojo y en el pómulo izquierdo y estuvo casi tres meses de baja. Ahora tiene que jugar con una máscara, como se pudo ver durante la eliminatoria de Europa League ante el FC Barcelona.

Victor Osimhen, saltando por encima de Gerard Piqué. Salvatore Varo / Zuma Press / dpa

"El club de mis sueños es el Real Madrid. Si Dios quiere, jugaré allí un día porque en el fútbol todo es posible". Así de contundente se mostraba Osimhen en unas declaraciones que recogía el medio belga RTBF allá por 2018. Ahora mismo se encuentra muy lejos de la entidad. El Nápoles pide altas cantidades, mientras clubes como Arsenal, Newcastle y Tottenham sí lo tienen entre sus objetivos de mercado. En Concha Espina solo se piensa en Kylian Mbappé y Erling Haaland.

Mbappé y Haaland

El club merengue se prepara para asaltar el mercado de fichajes después de dos años sin apenas incorporaciones. La delantera será el principal foco de atención y Kylian Mbappé el nombre más perseguido. Sin embargo, otros talentos como Erling Haaland también tienen mucho que decir. Los dos jóvenes, destinados a liderar el fútbol mundial, aspiran a vestir de blanco en 2022. Son los objetivos prioritarios número uno para acabar en la entidad merengue.

Kylian Mbappé celebra un gol con el PSG. AFP7 / Europa Press

Los parecidos entre los casos de Mbappé y Haaland parten de que ambos saldrán este verano de sus respectivos equipos. La marcha más clara es la de Kylian Mbappé, que acaba contrato en 2022 y firmará por el Real Madrid para poner fin a un culebrón que ya dura años. El PSG sigue intentando convencerle de una renovación, pero el delantero galo ha rechazado las diferentes propuestas y salvo cambio de última hora vestirá de blanco en muy poco tiempo.

De igual manera, Haaland también resolverá su futuro con el Borussia Dortmund este año. Ya se intentó el año pasado, pero será este 2022 cuando entre en funcionamiento una famosa cláusula de salida de 75 millones de euros que convierte en una ganga al noruego. La complicación estará en negociar con sus agentes, pero es un hecho que el club alemán no tiene opciones de retenerle una temporada más. En este mes de marzo puede haber avances clave en ambas operaciones.

