Yeremy Pino tiene una cláusula de 80 millones por el Real Madrid: la Premier League quiere pagarlos

La exhibición de Yeremy Pino de este fin de semana no ha pasado desapercibida en el mundo del fútbol. Los cuatro goles que le marcó al Espanyol le han vuelto a catapultar en cuanto a interés se refiere. Un futbolista que ya había debutado con la absoluta de España, algo que agrandó el foco sobre el jugador del Villarreal. El Real Madrid situó desde la temporada pasada un ojo en el canario por la cláusula de rescisión tan baja que tenía, pero la renovación de noviembre ha puesto muy cara su cotización.

Yeremy, desde el domingo, se sienta ya en la misma mesa que Cristiano Ronaldo, que hizo un 'póker' en tres ocasiones, Leo Messi y Luis Suárez, que lo hicieron en otras dos, Antoine Griezmann, Neymar Júnior y Gareth Bale. Pero también lo hace por captar la atención de los principales clubes europeos.

Si antes de la hazaña del domingo ya tenía a muchos ojeadores en su espalda, el joven de 19 años es uno de los activos más cotizados en el mercado. Pero todos ellos ya saben que tendrán que poner 80 millones de euros. Con contrato en vigor con el Villarreal hasta 2027, desde la Premier League hasta en la propia Liga saben que será una tarea muy complicada hacerse con este futbolista de talla mundial.

Tal es el nivel mostrado por Yeremy Pino, que varios equipos de la Premier League preparan sus respectivas ofertas para tratar de sacar al futbolista español del Estadio de la Cerámica, teniendo así la oportunidad de poner rumbo a Inglaterra.

Hay contactos de clubes como el Arsenal y el Newcastle, que tienen el dinero y el espacio en el equipo para darle protagonismo. También saben que Liverpool y Manchester City siguen la pista del futbolista, aunque es más bien un anhelo que una intención real de hacerse con sus servicios.

El Real Madrid

Los blancos seguían la pista del canario desde su explosión la pasada temporada. El joven extremo que consiguió la Europa League siendo protagonista de la misma era un buen candidato para la banda derecha merengue. Con el futuro de Marco Asensio en el aire después de no asentarse en su trayectoria en Chamartín, Yeremy había acumulado varios informes positivos. La renovación dejó en stand by su situación, aunque no por ello ha dejado de interesar en el Santiago Bernabéu.

Pino llegó a la cantera del Villarreal con solo 14 años. Desde entonces, el talentoso delantero insular ha crecido paulatinamente hasta convertirse en uno de los mejores jugadores jóvenes del planeta entrenado en las listas definitivas del Golden Boy y del Premio Kopa de la FIFA.

En poco más de un año, Yeremy ha emergido en la escena futbolística del primer nivel. Pasó de jugar en Tercera División con el Villarreal C a ser titular en una final de Europa League en un espacio de tiempo muy corto. Ahora tiene el objetivo de ayudar al Villarreal a tumbar a la Juventus en Champions League para seguir quemando etapas.

