Odriozola y su futuro en el Real Madrid: "No echo de menos un gran escaparate"

Álvaro Odriozola llegó este verano a la Fiorentina en busca de más minutos ante la falta de oportunidades en el Real Madrid. El lateral, que en el Santiago Bernabéu lo tenía difícil para contar con minutos con Dani Carvajal y Lucas Vázquez en su misma posición, está haciendo su particular Erasmus en Italia que ha encandilado al club transalpino.

Este martes ha recalcado en Tuttosport lo feliz que está en este equipo, donde no descarta permanecer tras la temporada de cesión. Aún así, deja claro que no piensa en el futuro y se centra en buscar la final de la Copa de Italia esta semana. Su aventura está teniendo regularidad y está recuperando el nivel esperado este jugador que había perdido la confianza en las últimas temporadas.

"Estoy disfrutando del presente, sin pensar en el futuro. Cuando llegue el momento, voy a entender muchas cosas. Quiero decir, sin embargo, que no extraño un gran escaparate, estoy muy contento en Florencia, me siento como en casa, donde me quieren, en una ciudad hermosa", recalca el futbolista que algunos apuntan como la solución a los problemas del lateral derecho del Real Madrid.

El Real Madrid, por su parte, debe decidir qué hace con el lateral derecho. Ahora mismo, sólo tiene a Carvajal y su recambio es Lucas Vázquez, extremo reconvertido a lateral. El mercado en esta posición está desorbitado y las opciones son mínimas para fichar.

La opción 'galáctica', el lateral con más valor del mercado, es Trent Alexander-Arnold, que vive en una realidad similar a Reece James. Zinedine Zidane también dejó en cartera a Youcef Atal, mientras en el club emerge una joven promesa como es Alejandro Jiménez. Este último tratará de destacar este miércoles en la Youth League ante el Atlético de Madrid.

En cualquier caso, la opción más madura es Odriozola. El ex de la Real Sociedad es indiscutible para Vincenzo Italiano y el conjunto blanco sigue de cerca su evolución: ha disputado 22 partidos en los que ha marcado un gol y ha repartido una asistencia.

Ya fue internacional con la selección, estando con el equipo que jugó el Mundial 2018 en Rusia y desea este próximo invierno estar en la cita de Catar. De momento, Luis Enrique no ha contado con él en las últimas citas. A Carolina Durante no le importaría hacer un nuevo 'Himno titular' para no volver a creerse que Álvaro no sea titular.

Carvajal, en el punto de mira

Hay dudas con Dani Carvajal en el Real Madrid. Existe una sensación extraña que empieza a volverse una cierta tendencia. A sus 30 años, el lateral español parece haberse descolgado a demasiada distancia de su mejor nivel y en el club blanco empiezan a pensar si realmente podrá recuperarlo.

Lucas Vázquez, un extremo reconvertido a lateral con trabajo y vocación, renovó con la premura de ser quien le hace la cobertura lo mejor que puede cuando el madrileño no está. Pero no es suficiente para mantenerse en el nivel que pide la Champions League.

En el día grande de la temporada, en el duelo de ida de los octavos de la máxima competición continental ante el PSG, Carvajal volvió a quedar señalado. Kylian Mbappé le pasó por encima. Le amargó la noche. Se fue en todos sus intentos de regate hasta convertirse en una pesadilla para Courtois. Tuvo que ser sustituido después de hacerle un penalti que fue lanzado por Messi y detenido por el portero belga.

Por eso, el Real Madrid se pregunta si en el súper equipo que está creando y al que podrían llegar Mbappé o Haaland, también tendría que llegar un lateral derecho de mayor nivel.

