El calvario de Haaland con las lesiones y cómo afecta a su futuro

Los problemas no cesan para Erling Haaland. El delantero noruego está en la temporada más importante de lo que va de su carrera deportiva, pero las lesiones le están impidiendo lucirse como le gustaría. Sigue de baja por la última de ellas y el Borussia Dortmund acusa su ausencia con malos resultados. Real Madrid y los otros pretendientes del ariete siguen de cerca su progresión.

Marco Rose, entrenador del Borussia Dortmund, ha dado la fecha en la que espera de vuelta a su estrella. Tocará esperar hasta el 13 de marzo, día en el que el conjunto germano se mide al Banfield: "Erling sigue teniendo problemas. No se siente libre. Todavía no se siente claro en sus movimientos", explicó el técnico.

Y añadió: "Es una historia difusa. Lo que no queremos es provocar una recaída. Él tampoco. No queremos jugar con su salud. He de ser honesto: puede que le lleve algunos días más", subrayó.

Erling Haaland, durante un entrenamiento.

Las lesiones que está sufriendo Haaland esta temporada son de carácter muscular y le han llevado, a fecha de este martes, a estar 88 días de baja en lo que va de temporada. Las alarmas no tienen que saltar, pero sí urge encontrar con la solución para que uno de los mejores delanteros del mundo no vea frenada su progresión.

El Dortmund sin Haaland

El Dortmund volvió a pinchar sin Haaland y el Augsburgo escapó del descenso gracias al punto obtenido en el WWK Arena contra el equipo que dirige Marco Rose (1-1), que dio un paso atrás en su intención de inquietar el liderato del Bayern Múnich en la Bundesliga. El empate aleja en ocho puntos al Borussia que acusó de nuevo la ausencia del noruego Erling Haaland.

El atacante nórdico lleva ya un mes fuera de los terrenos de juego por su lesión en la cadera. No juega Haaland desde el pasado 22 de enero, ante el Hoffenheim y el Borussia Dortmund ha perdido pegada.

La situación preocupa a los equipos interesados en Haaland de cara al próximo verano, pero no significa que las lesiones les echen para atrás. Erling, junto a Mbappé, es considerada la gran estrella de la próxima década y su sobrada capacidad de cara al gol. El Real Madrid lidera la carrera por su fichaje, mientras Manchester City y FC Barcelona presionan para hacer buena su oportunidad dentro de pocos meses.

El Dortmund sigue esperando una decisión de Haaland y mantiene abierta la puerta a una renovación. La oferta le doblaría el salario y le permitiría ser vendido en 2023. Erling, por el momento, prefiere cambiar de aires ya el verano que viene, pero dependiendo de cómo evolucionen sus problemas físicos podría cambiar todo.

