Carvajal se la juega en el Real Madrid: de su duelo con Kylian Mbappé a los nombres del mercado

El Real Madrid tiene dudas con Dani Carvajal. Existe una sensación extraña que empieza a volverse una cierta tendencia. A sus 30 años, el lateral español parece haberse descolgado a demasiada distancia de su mejor nivel y en el club blanco empiezan a pensar si realmente podrá recuperarlo.

Por ello, ya se sopesa la posibilidad de que pueda haber fichajes en el puesto y de que sea necesaria una importante inversión como ya sucedió en el flanco izquierdo con la llegada de Ferland Mendy. Sin embargo, la situación no es tan fácil, ya que por aquella banda, Marcelo sí había dado un bajón importante. Los años y el final de su contrato empezaban a pesarle.

Además, se une la circunstancia de que Dani Carvajal no tiene un sustituto definido dentro de plantilla y sus bajas no son precisamente pocas. En su caso, es Lucas Vázquez, un extremo reconvertido a lateral con trabajo y vocación, pero con pocos fundamentos para el puesto, quien le hace la cobertura lo mejor que puede cuando el madrileño no está.

Por ello, el club blanco se debate entre la posibilidad de fichar a un lateral suplente, como en su día lo fueron Álvaro Odriozola o Danilo, o un jugador de primer nivel que venga para competirle el puesto a Carvajal e incluso a quitarlo. O quien sabe si los dos y prescindir de un futbolista que ha perdido su sitio en la Selección entre tantos problemas.

Dani Carvajal se apoya en Casemiro para sacar el balón controlado ante la presión del Rayo Vallecano

Dani Carvajal comenzó su etapa en Real Madrid siendo titular indiscutible. Desde su regreso tras aquella famosa cesión en el Bayern Leverkusen, y especialmente tras la retirada de Álvaro Arbeloa, nadie ha sido capaz de moverle del puesto y eso que se han hecho fichajes para que tuviera competencia. Sin embargo, cuando ha estado solo, su nivel ha caído considerablemente.

El madrileño acumula varias temporadas en las que los problemas físicos se le acumulan. Ha empalmado una lesión muscular con otra e incluso ha tenido contratiempos de mayor gravedad. Eso ha hecho que el Madrid se quedara cojo por la derecha y que las dudas ahora le persigan más que nunca. Un sorprendente Lucas Vázquez ha hecho el problema haya sido menos grave.

Sin embargo, en el día grande la temporada, en el duelo de ida de los octavos de la Champions ante el PSG, Carvajal volvió a quedar señalado. Kylian Mbappé le pasó por encima. Le amargó la noche. Se fue en todos sus intentos de regate hasta convertirse en una pesadilla para Courtois. Tuvo que ser sustituido después de hacerle un penalti que fue lanzado por Messi y detenido por el portero belga. Pero en el día grande había quedado retratado.

Por eso, el Real Madrid se pregunta si en el súper equipo que está creando y al que podrían llegar Mbappé o Haaland, también tendría que llegar un lateral derecho de mayor nivel. De momento, Carvajal tiene el partido de vuelta para redimirse y para demostrar que todavía merece el puesto.

Thibaut Courtois se adelanta a Kylian Mbappé y Dani Carvajal para bloquear el balón

El baile del mercado

El mercado de fichajes no deja de dar vueltas y en las últimas semanas se ha ampliado el casting de laterales derechos que se vinculan con el Real Madrid. En esa lista hay, desde viejos conocidos hasta caras más nuevas. Y un gran deseado por la mayor parte de la afición. Se trata de Achraf Hakimi.

El lateral diestro marroquí salió de la cantera del conjunto blanco y tras brillar en el Borussia Dortmund llegó este verano al PSG en un traspaso que rondó los 70 millones de euros. Aunque ha habido rumores de una posible salida, parece bastante improbable que el africano pueda salir. En cualquier caso, sería una apuesta de presente y de futuro.

Otro viejo conocido que también ha sonado con fuerza, aunque en este caso sería quizás como suplente de nivel que puede pelear el puesto y no como galáctico, es Álvaro Odriozola. El lateral donostiarra, que no brilló de blanco, está cuajando una temporada espectacular en la Fiorentina y eso ha hecho que en el club blanco estén valorando muy seriamente la opción de darle una nueva oportunidad.

En un principio, sería la opción más cómoda ya que Odriozola podría partir como teórico suplente para reforzar el puesto y evitar el comodín de Lucas. Y si sigue a este nivel tan bueno, quizás termine como titular, renovando la posición en nombre y edad. Lo que está claro es que su vuelta, además, no impediría un fichaje galáctico que implicara la salida de Dani Carvajal.

Álvaro Odriozola, con la camiseta de la Fiorentina

En el mercado también hay otros nombres que cuentan con menos opciones como son los casos de Kieran Tierney, del Arsenal, o Pedro Porro, del Sporting de Portugal. El británico está brillando en el equipo de Mikel Arteta y sería un fichaje de esos llamados a marcar una época por la banda del Santiago Bernabéu. Su inconveniente podría ser el precio y seguramente implicaría la salida de Carvajal. Por su parte, el del español sería una contratación en un perfil más similar a la de Odriozola.

Con menos opciones han sonado también otros nombres que están en la recámara como el lateral del Liverpool Trent Alexander Arnold, Reece James en el Chelsea, Nordi Mukiele del RB Leipzig o Youcef Atal, que está brillando en el Niza y es una de las revelaciones de la Ligue-1.

El Bayern mete ruido

Por si fuera poco el baile de nombres que rodea la figura de Dani Carvajal y de quién podría ser su posible compañero de puesto o hasta su sustituto, en Alemania echan más leña al fuego. En las últimas horas, varios medios bávaros han informado de que el Bayern de Múnich estaría muy interesado en su fichaje.

El lateral diestro termina contrato en 2025 tras su última renovación, por lo que sería imprescindible negociar un fichaje. El equipo de Nagelsmann busca una alternativa con experiencia a la juventud de Pavard para elevar el nivel de esa demarcación. Y si Carvajal ve su futuro muy negro en el Real Madrid entre tanto rumor, la opción del gigante alemán podría ser perfecta para seguir en la élite. No obstante, lo que resta de temporada y esa eliminatoria ante el PSG marcarán las futuras decisiones.

