Casemiro, Fede Valverde y una inversión de 30 'kilos': Ancelotti debe activar el plan en el Real Madrid

El Real Madrid se juega gran parte de la temporada en la vuelta de Champions League contra el PSG. El equipo merengue es uno de los candidatos a dominar la competición europea y remontar ante los franceses es fundamental. Para ese encuentro no estará Carlos Henrique Casemiro, fijo en el once de Ancelotti. Por ello, el italiano debe activar el plan de las rotaciones para llegar con un esquema asentado al día 9.

El equipo merengue tuvo una nueva prueba ante el Rayo Vallecano. Y pese a superarla con los tres puntos gracias a un tanto de Karim Benzema, las sensaciones generales volvieron a ser medias. El equipo no terminó de dominar sobre el terreno de juego y acabó sufriendo hasta los minutos finales. Además, el once inicial apenas cambió y Ancelotti introdujo excesivamente tarde los cambios.

Las rotaciones no están llegando como se esperaban al equipo. Ancelotti mantuvo a Casemiro en el once pese a que el brasileño no podrá jugar ante el PSG. El cambio más temprano fue en el minuto 61, momento en el que el centrocampista dejó hueco a Federico Valverde. Sin embargo, hubo que esperar al 80' para ver el resto de modificaciones en la alineación. En lo que respecta al centro del campo, no sería hasta el 88' cuando entraran en juego Ceballos y Camavinga.

👔 @MrAncelotti: "He visto a un equipo con más energía y con más presión arriba. Estamos en el buen camino."#RayoRealMadrid pic.twitter.com/mqlwC9Fawc — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 26, 2022

Estas son todas las opciones con las que podrá contar Ancelotti en el duelo ante el Paris Saint-Germain. Casemiro no estará por sanción y el técnico italiano deberá modificar su alineación favorita. "Puede ser que Valverde juegue contra el PSG, es el que más opciones tiene de jugar con Modric y Kroos. Pero Rodrygo también ha entrado muy bien, ha sido clave", indicó ante los medios de comunicación.

Necesidad de rotaciones

Por ello, es necesario que se active el plan de las rotaciones. Fede Valverde es aparentemente la opción más segura para ocupar el puesto del brasileño. Sin embargo, no se puede olvidar la inversión que realizó el Real Madrid el pasado verano con el fichaje de Eduardo Camavinga. El club pagó 30 millones de euros por el joven medio francés y esta temporada aún está a la espera de encontrar su sitio fijo en el equipo merengue.

El Rayo Vallecano no fue escenario para poner a prueba el nuevo once que se verá ante el PSG. Pero, por suerte, el Real Madrid todavía cuenta con una cita en la que probar su táctica para la Champions. Los de Ancelotti se las verán con la Real Sociedad la próxima semana en un encuentro de altura. Y esa será la última oportunidad para que Valverde o Camavinga, los dos suplentes con más opciones, puedan coger ritmo y minutos de cara al partido europeo.

Casemiro acumula ya esta temporada 2.930 minutos en las piernas. Valverde baja a 1.619. Y para ver a Eduardo Camavinga hay que descender en la tabla de minutos hasta los 860 con los que ha contado entre todas las competiciones.

[Más información - Un aficionado del Rayo Vallecano escupe a Courtois durante el partido ante el Real Madrid]

Sigue los temas que te interesan