Kylian Mbappé sorprende y da esperanzas sobre quedarse en el PSG

El Paris Saint-Germain volvió al camino de la victoria ganando por 3-1 al Saint-Etienne. Un resultado en el que fue clave Kylian Mbappé. El delantero francés logró un nuevo doblete y se situó con 156 goles desde que llegó al cuadro parisino. Una cifra que solo han alcanzado dos jugadores como Ibrahimovic y Cavani y que sitúa al joven como segundo máximo goleador del club. Por delante solo le queda el uruguayo y Mbappé no descarta poder superarle para hacer historia.

El objetivo de convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos del PSG es tentador para Mbappé. Al menos así lo ha reconocido él mismo. Sin embargo, es un reto muy complicado para lo que queda de temporada. Cavani firmó 200 goles con la entidad gala y Mbappé suma 156. Es decir, el delantero debería marcar 45 dianas para situarse en lo más alto de la clasificación. Una cifra que, para alcanzarla, debería partir de un milagro o una renovación de contrato.

De ahí que sus palabras al ser preguntado sobre quedarse un año más hayan generado esperanzas en el PSG. "Es una cifra alta y estoy en un club de élite. Lo he igualado y si no hay grandes problemas, lo adelantaré -a Ibra-. Queda el récord de Edi -Cavani-. Veremos cómo va. No se puede descartar la perspectiva de ser el máximo goleador de la historia del PSG", ha indicado Mbappé.

"Es muy especial, creo que tener la oportunidad de igualar a un jugador como Ibrahimovic es fantástico. Todos sabemos lo que ha hecho aquí, así que significa que estamos en un nivel alto. Y marcar en el Parque de los Príncipes e igualarlo aquí tiene un sabor especial. Aquí, en casa, delante de la afición, que siempre nos ha apoyado, así que estamos muy contentos de tener esta comunión. Tenemos momentos importantes por delante y queremos ir juntos en la misma dirección", aseguró el delantero.

Mbappé, que tendrá que decidir a final de temporada si ficha por el Real Madrid o se queda en el PSG, ha mostrado en repetidas ocasiones que sueña con vestir de blanco. Sin embargo, declaraciones como estas suelen generar confusión y crear cierta esperanza en París de que hay opciones de que renueve. Algo que puede tratarse simplemente de una estrategia para evitar un conflicto con los aficionados.

Sobre el público, el goleador reconoció que "es bonito tener el cariño de la gente, de la afición", porque también se juega "por este tipo de cosas". "Por supuesto, está el aspecto del rendimiento estadístico, pero dejar una huella, crea un vínculo, me toca mucho. Es estupendo tener el reconocimiento de los tuyos", subrayó a los medios oficiales del PSG.

Pochettino, rendido

El técnico argentino parece haber encontrado la racha esperada en su punta de ataque. Mbappé marca, Neymar sigue cogiendo ritmo y Leo Messi se ha adaptado al juego. "No es fácil, es increíble, magnífico. Un jugador increíble. Estoy muy contento porque hemos terminado el partido muy bien. Terminamos el partido como queríamos jugar", destacó sobre Mbappé. "Leo y Ney también fueron importantes para nosotros".

Mbappé, clave para la vuelta ante el Real Madrid, "tendrá una semana para trabajar porque está suspendido contra el Niza". El francés llegará al Santiago Bernabéu sin desgaste físico y con la presión de saber que será el centro de todas las miradas.

