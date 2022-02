Fayza Lamari, la madre de Mbappé: en el foco de la operación tras presionar para ir al Real Madrid

"Se calienta". En Francia se ilusionan ante la posibilidad de que Kylian Mbappé acabe renovando con el PSG y no fiche por el Real Madrid. Nada fuera de lo normal dentro del contexto en el que se encuentran ambos clubes con su eliminatoria de Champions League abierta para la vuelta. Una figura centra la atención en esta fase: la madre del futbolista, Fayza Lamari.

Jêrome Rothen, exfutbolista del PSG y comentarista ahora en el medio francés RMC, aumentaba la ilusión en París este martes: "Había un 99% de probabilidades de que se fuera en agosto. Hoy se ha calentado tanto que hemos llegado al 65% de probabilidades", anunciaba. "Todavía lo tienen muy en contra", añadía para rebajar la euforia generada.

Fayza, la madre de Mbappé, es la gestora de la empresa KEJWF (nombre formado por las siglas de la familia) que lleva todo lo relacionado con la imagen y las finanzas de Kylian. Supervisa lo que gira en torno a su hijo y le asesora, función compartida con las otras personas claves del entorno Mbappé: el padre Wilfried, del que está separada, y la abogada Delphine Verheyden.

La familia Mbappé, incluida Fayza, tienen una relación cordial con los grandes directivos del PSG. Las conversaciones con Nasser Al-Khelaifi y Leonardo han seguido a lo largo de la temporada, se lo 'debe' Kylian al club en el que ha despegado en el fútbol mundial. La respuesta a renovar sigue siendo negativa, pero siempre que el PSG se ha dirigido a ellos se le ha escuchado. Todavía queda un último órdago del club parisino para no despedirse de su estrella dentro de cuatro meses.

A Lamari se le ha visto recientemente con la cúpula del PSG, lo que ha dado motivos para la esperanza a aquellos que sueñan con la renovación de Mbappé. En el Parque de los Príncipes están desesperados por retener a Kylian para que llegue al Mundial de Catar siendo jugador de su club y están dispuestos a todo para retenerle. Al jugador le siguen sin convencer los mismos puntos que le llevaron a pedir su salida en verano.

La decisión es de Kylian

En cuanto a la madre, hay que recordar unas palabras que dijo el pasado mes de octubre en una entrevista en Le Parisien. Es la última vez que se ha pronunciado en público respecto al futuro de su hijo, reconociendo que se quiso ir al Real Madrid en verano: "Yo no decido el futuro de Kylian, su padre no decide, su abogado no decide. Cuando él quiere algo, tú puedes hacer lo que quieras... él hará lo que quiera", dijo.

De hecho, Fayza Lamari descubrió cuál era la postura entonces de cada una de las piezas claves del entorno de Mbappé: ella y la abogada querían que fichara por el Real Madrid y su padre que siguiera en el PSG.

El padre de Kylian quería que se quedara en el PSG y su abogada y yo queríamos que se fuera Fayza Lamari, en octubre de 2021

Esta misma semana, el diario Sport desveló lo que dijo Wilfried, el padre de Kylian, en 2017 al Barça cuando este tocó a la puerta buscando su fichaje: "Yo soy del Barça, pero mi hijo Kylian es del Madrid. Si va al Barça ahora, nunca podrá acabar jugando en el Real Madrid. Si va a otro club, siempre podrá acabar llegando al Madrid".

Las veces que han hablado desde la familia de Mbappé ha quedado clara una cosa: Kylian es el único que decide su futuro. Su padre se sentará a hablar con quien toque y su madre y su abogada negociarán con quien sea necesario. Uno busca lo mejor en lo deportivo y las otras en lo referido a su imagen y su economía. Así se reparten las funciones. La última palabra siempre le pertenecerá al mismo chico de Bondy que siempre soñó con jugar en el Madrid y seguir los pasos de su ídolo, Cristiano Ronaldo.

