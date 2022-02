Kylian Mbappé sonríe tras su gol y al ser preguntado por el Real Madrid: "No tengo decidido mi futuro"

Kylian Mbappé superó al Real Madrid en el Parque de los Príncipes. El delantero francés fue el líder de su equipo e impulsó a un PSG que tiene la eliminatoria de octavos de final de la Champions League muy a su favor. Sin embargo, ni el cruce determinará su futuro ni tiene decidido qué hacer. Eso es al menos lo que trasladó tras el encuentro de la competición europea.

El delantero francés atendió primero a las televisiones de su país con derechos. "Dije que iba a darlo todo, había que demostrarlo con acciones", subrayó en palabras a Canal Football Club. Poco después, en un castellano completamente perfecto, explicó que la eliminatoria contra el Real Madrid no determinará dónde jugará la próxima temporada.

"No", respondió tajante cuando Movistar Plus le preguntó si el cruce contra el Real Madrid marcará con qué equipo jugar la 2022/2023. "Juego en uno de los mejores equipos del mundo y voy a dar el 100%", afirmó sobre su estancia en el PSG. Su última frase, y con una sonrisa en su rostro, quitó valor a sus palabras: "No lo tengo decidido".

Pese a estas declaraciones, es sabido que el sueño de Kylian Mbappé sigue siendo jugar en el Real Madrid. Por el momento ha rechazado todas las ofertas de renovación del PSG y en verano ya pidió al club que le dejaran ser traspasado a la entidad merengue. Su contrato acaba en 2022 y podrá firmar como agente libre con el conjunto español. Así, pondrá fin a varias temporadas de rumores y guiños de un lado a otro.

La principal razón para no dar por hecho un acuerdo no es otra que el respeto. El delantero se metería en problemas con sus aficionados en caso de confirmar un pacto con el Real Madrid para el final de la presente campaña. Mucho más teniendo en cuenta que ambos se han cruzado en la pelea por la Champions. Igualmente, Mbappé no quiere entrar en conflicto con Leonardo y Al-Khelaifi y ha optado por alejarse de rumores para centrarse en el fútbol.

Nivel del partido

"Empezamos bien. Trabajamos juntos y después tuvimos la victoria. Es únicamente el primer partido. Hay que estar listo para el Santiago Bernabéu".

Lealtad al PSG

"Estoy siempre listo para ayudar a mi equipo. Seguro que en este partido todo el mundo habla de mí. Daré el 100% por el club y por la clasificación".

Eliminatoria

"Estamos un poco mejor porque ganamos, pero no está terminado. Conocíamos este equipo de Madrid, un gran equipo, de los mejores del mundo, pero vamos a darlo todo para clasificarnos".

Apoyo de la afición

"Es un sueño que la gente coree mi nombre así. Es un gol importante en el último momento pero no está terminado".

