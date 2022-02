La estrategia de Mbappé para fichar por el Real Madrid en verano

Kylian Mbappé ha guardado silencio durante los últimos meses. Ni una declaración sobre su futuro. Tampoco pistas. El futbolista francés ha permanecido callado pese a ser el gran protagonista de los rumores sobre el mercado de fichajes. ¿Paris Saint-Germain o Real Madrid? ¿Real Madrid o Paris Saint-Germain? El delantero se ha mantenido firme en su posición y ha sido después de su última victoria cuando al fin ha tomado la palabra.

Lo ha hecho, además, justo en un momento clave de la temporada 2021/2022. Febrero es un mes importante en el inicio de la planificación de la próxima temporada. Pero también es un mes en el que regresa la Champions League. Y eso es mucho decir. Sobre todo cuando Real Madrid y PSG quedaron emparejados en el sorteo de los octavos de final de la máxima competición del fútbol europeo.

En un sorteo polémico, la suerte deparó, a la segunda, el emparejamiento de PSG y Real Madrid. Esto cambió la hoja de ruta de Mbappé. Al tener que enfrentarse al Real Madrid, las negociaciones con el club blanco para su llegada en el verano de 2022 se pospusieron hasta que se resuelva la eliminatoria entre ambos.

Hay que recordar que este 15 de febrero se juega la ida en el Parque de los Príncipes y será el 9 de marzo cuando Kylian y el resto del equipo parisino visiten el estadio Santiago Bernabéu para jugar la vuelta. Las intenciones del futbolista y del Real Madrid están claras. El acuerdo se formalizará cuando pase la eliminatoria de la Champions League.

Ni Mbappé ni el Real Madrid dudan. Es solo una cuestión de tiempo y respeto para con el Paris Saint-Germain. El plan no cambia y el internacional galo jugará durante las seis próximas temporadas en el club blanco. Una unión que apunta a ser histórica. A marcar una época. El nuevo galáctico.

El plan, en pausa

"Todavía no he tomado una decisión. El hecho de que juegue contra el Real Madrid cambia muchas cosas. No puedo hablar con el rival a pesar de que se me permite hacerlo. Me centraré en ganar y luego veremos", fueron las palabras de Kylian Mbappé tras la victoria frente al Lille. Ante el micrófono de Amazon Prime confirmó así que no será hasta después de ese 9 de marzo cuando comiencen las negociaciones para cerrar el acuerdo con el Real Madrid.

Mbappé ha demostrado ser un auténtico profesional. Y esto es algo que gusta en el Real Madrid. Ya intentó cambiar de aires el pasado verano, pero desde París se lo impidieron. Él siguió a lo suyo. Marcando y defendiendo el escudo del PSG. También hará esto durante la eliminatoria contra el equipo blanco. Y todo ello mientras reina la tranquilidad. Al menos la suya y la del propio club de Concha Espina. El PSG es otra historia.

En la entidad francesa han vuelto a hacer algún intento para conseguir su renovación. Una renovación que ha rechazado en varias ocasiones. Incluso pudiendo ser el futbolista mejor pagado del planeta -a razón de 50 millones de euros-. También han intentado la fórmula de un contrato corto, para que, al menos, juegue en el PSG cuando se celebre el Mundial de Catar entre los próximos meses de noviembre y diciembre.

Mbappé espera. El Real Madrid, también. Sus caminos están condenados a cruzarse. No pudo ser en 2017. Tampoco el pasado verano pese al deseo e intentos de ambas partes por convencer al PSG. Ahora, cuando acaba contrato en junio, Kylian al fin verá cumplido su sueño de niñez. Aunque su estrategia inicial haya cambiado al cruzarse en los octavos de la Champions. Un pause en el plan. Solo un pause.

