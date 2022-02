Mbappé refuerza su candidatura como gran fichaje del Real Madrid

Después de la eliminación de la Copa del Rey a manos del Athletic Club, el nombre de Kylian Mbappé se refuerza como necesaria incorporación a la plantilla madridista. Sin Karim Benzema en el Nuevo San Mamés, Carlo Ancelotti apostó por la figura del 'falso nueve'. Primero con Marco Asensio y después con Isco Alarcón. Con ambas decisiones el técnico italiano naufragó.

Es cierto que Luka Jovic se encontraba en el banquillo de La Catedral, pero el entrenador merengue no tiró del serbio en ningún momento. De hecho, tan solo realizó dos cambios a lo largo del encuentro. Isco y Camavinga fueron los únicos jugadores que saltaron al campo en la segunda parte.

Esto le ha acarreado alguna que otra crítica a Ancelotti. El míster parece tener a unos fijos y poca confianza en el grueso de su fondo de armario. Y es que esta no es la primera vez que el italiano no agota los cambios. Jugadores como Hazard calentaron durante bastante tiempo en la banda de San Mamés para, al final, no ingresar al terreno de juego.

Mbappé, el galáctico

Sin gol y sin ideas. Con un Vinicius desconectado, el madridismo mira hacia París. Mbappé gusta y es el futbolista al que en el Santiago Bernabéu le tienen en lo más alto de su agenda. Kylian es el gran deseado. El galáctico que llegará en el verano de 2022. Tiene gol, tiene calidad, tiene velocidad, tiene desborde y, además, tiene una gran visión de juego.

En el Parque de los Príncipes quieren retenerle a toda costa. Entre los meses de noviembre y de diciembre de este año 2022 se celebra el Mundial de Catar. El país organizador es el dueño del Paris Saint-Germain. Por este motivo quieren que cuando se dispute la Copa del Mundo, el delantero milite en las filas del conjunto parisino.

Kylian Mbappé celebra un gol con el PSG. AFP7 / Europa Press

Sin embargo, cada oferta del PSG ha ido ligada a una negativa de Kylian Mbappé. Incluso rechazando convertirse en el futbolista mejor pagado del mundo. A razón de 50 millones de euros al año. Su negativa se hizo aún más fuerte después de que llegando a pedir que le dejasen irse al Real Madrid, el club de París echase el cierre a su jaula de oro.

Mbappé se mantiene firme. Todavía no se han podido dar más pasos, pese a que en Alemania asegurasen que el acuerdo ya estaba hecho entre Kylian y el Real Madrid, por la eliminatoria de la Champions League. El internacional galo visitará en marzo el Santiago Bernabéu. Allí la afición blanca le tendrá como rival. Pero también una oportunidad de seguir demostrándole lo que puede llegar a sentir y ser si acaba convertido en el nuevo galáctico.

Mbappé será la principal amenaza del PSG en los octavos de final de la Champions League. Pase lo que pase después, continuará la cuenta atrás para su desembarco en la casa blanca. Un jugador que llegará para compartir ataque con jugadores como Benzema y 'Vini'. Un goleador de lo más completo.

[Más información - Ronaldo: "Romario era un hijo de puta porque hacía a los jóvenes llevarle el café y limpiarle las botas"]

Sigue los temas que te interesan