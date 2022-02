Robert Lewandowski le da un palo a Leo Messi por el Balón de Oro y el The Best: "Decía que me votaría"

Robert Lewandowski con el premio The Best

Robert Lewandowski y Leo Messi han vivido una pequeña pelea por los trofeos individuales en los últimos meses. Mientras uno aportaba todos sus méritos deportivo del 2020 y el 2021, el otro imponía su ley por su trayectoria y por un legado más propio del pasado que del presente. Así fue como el argentino ganó el Balón de Oro por delante del delantero polaco.

Mientras Lewandowski había ganado el triplete en el año 2020, temporada en la que no se entregó el premio, y en 2021 había vuelto a ser el mejor goleador y uno de los mejores jugadores del mundo, Messi cerró una temporada discreta. Lejos de su mejor nivel, con una Copa del Rey y una Copa América, pero marcadas por la caída del Barça, parecía difícil pensar que fuera justo que el argentino se llevara el premio.

Pero lo hizo y en su discurso reconoció que Robert también merecía su galardón, especialmente por el 2020 que había hecho. Además, el argentino indicó que él le hubiera votado para el premio porque consideraba que había sido tan merecedor como él de haberlo ganado. Sin embargo, esto no se produjo así a la hora conocerse las votaciones del premio The Best, donde sí cuenta el voto de jugadores y entrenadores, un hecho que Lewandowski no ha querido dejar pasar por alto.

Robert Lewandowski, recogiendo el Premio The Best de la FIFA 2021 Harold Cunningham / FIFA / dpa

El delantero polaco ha concedido una entrevista en su país donde valora así los dos premios y por qué él decide quedarse con el de FIFA: "He estado pensando últimamente y he llegado a la conclusión de que el premio de la FIFA sí es más importante. En el Balón de Oro sólo votan periodistas, no hay una verificación clara. En cambio, profesionales del fútbol y prensa votan en el de la FIFA. Los capitanes y entrenadores de cada selección nacional pueden evaluar de una forma más realista y objetiva nuestras actuaciones, porque ellos saben cuánto nos cuesta cada partido, cada récord, cada lesión...".

A pesar de eso, admite que históricamente el Balón de Oro tiene mayor prestigio que el galardón entregado por la Federación Internacional del Fútbol: "Tal vez en el ránking de prestigio, el Balón de Oro esté mejor posicionado, pero el reconocimiento que recibí al ganar The Best me enorgullece porque sé lo duro que trabajé durante muchos años".

La espina clavada con Messi

En el The Best, Messi no votó a su rival del Bayern de Múnich, quien finalmente ganó el premio. Optó por su compañero y amigo Neymar, por su también compañero Kylian Mbappé y por el jugador del Real Madrid Karim Benzema.

En cambio, el delantero polaco no pasó la oportunidad de reconocer la temproada de Messi y le incluyó en su selección: "Yo sí lo voté porque aprecio lo que hizo este año y antes. Messi decía que me votaría para el Balón de Oro, ¿su punto de vista cambió más tarde? No lo sé. No tengo quejas, él tomó su decisión y ya está. De todos modos, gané el premio, así que fue más fácil aceptarlo para mí".

[Más información: Ronaldo: "Romario era un hijo de puta porque hacía a los jóvenes llevarle el café y limpiarle las botas"]

Sigue los temas que te interesan