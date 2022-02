El 'Caso Dembélé', el primer duelo entre Joan Laporta y Xavi: el Barça pierde su discurso único

¿Entrará o no entrará Ousmane Dembélé en la siguiente convocatoria del FC Barcelona? El asunto con el delantero francés no deja de dar vueltas desde que rechazó la renovación y nadie en el club tiene claro cómo manejar la situación. Así es cómo aparentan las cosas ahora que parece que el club puede levantarle el 'castigo' en el primer partido tras el cierre del mercado de fichajes.

El Barça se mide el domingo al Atlético de Madrid en el Camp Nou. Uno de los partidos más difíciles de la temporada y contra un rival directo en la pelea por entrar en los puestos de Champions League. Ganar el partido colocaría el cuadro azulgrana cuarto en la tabla y Xavi Hernández no se la quiere jugar. Pero ¿contar con Dembélé puede ser la solución estando las cosas en un punto tan crítico?

Si fuera por Joan Laporta, Dembélé no solo no jugaría el domingo sino que seguiría fuera de las convocatorias hasta final de temporada. Que siga entrenando con el equipo y formando parte a diario de su rutina, para no meterse en problemas legales, pero que no vuelva a jugar más con la camiseta azulgrana.

Ousmane Dembélé en un partido con el FC Barcelona Europa Press

Laporta no lo podía dejar más claro en la presentación de Adama Traoré: "Lo decidirá el entrenador. Pienso que Xavi trabaja para esta temporada, pero también para la próxima. Un jugador que no estará aquí porque seguramente se irá a otro club, será muy difícil que juegue ahora porque estamos reconstruyendo un equipo y Xavi sabe con lo que puede contar ahora y el próximo año".

Problemas de apartar a Dembélé

Laporta le tira la pelota al tejado de Xavi, dando por hecho que el técnico estará de acuerdo con él. Pero el técnico catalán también sabe de lo contraproducente que puede ser para el equipo apartar a un jugador y que el debate se extienda meses y meses. Además, Dembélé es un futbolista de calidad y ya le tuvo que poner en la Supercopa contra el Real Madrid cuando las cosas ya se habían torcido con el jugador y su agente.

Hasta ahora la dupla Laporta-Xavi se ha movido siempre en la misma dirección en todas las decisiones. Incluso con Dembélé, retractándose Xavi de aquella vez que dijo que no dejaría de contar con uno de sus jugadores pese a que fuera a salir en verano: "Dejar a Dembelé en la grada daría una mala imagen del Barça". Cambió de opinión como puede volver a hacerlo ahora poniendo en una balanza lo que puede suponer contar o no con Ousmane.

Problemas de poner a Dembélé

Ponerlo tampoco solucionará todos los problemas, ni mucho menos. Además de retratar las palabras que dejaba el presidente hace solo unos días, es de esperar que el Camp Nou no se tome bien volver a ver a Dembélé con la camiseta de su equipo. Sea contra el Atleti o más adelante. La próxima vez que vuelva a jugar como local en el estadio, si la hay, la que le caerá a Dembélé será monumental.

Y luego está el hecho de haber fichado a tres futbolistas este mes de enero que pueden jugar en la misma posición que Dembélé. Ferran Torres, Adama Traoré y Aubameyang pueden jugar como extremo derecha y será misión de Xavi ordenar a cada uno en el campo. El gabonés apunta a ser el '9' (¿eso dónde deja a Depay?), Ferran puede ir también al centro o a la izquierda y Adama hasta puede actuar como carrilero. Pero si Dembélé juega no hay espacio para todos y empezarían los problemas con los fichajes.

Laporta y Xavi se ven enfrascados en una polémica por los órdagos lanzados contra Dembélé y su agente que no surtieron efecto. Dembélé no salió en enero y sí lo hará a final de temporada. Jugará o no jugará, pero lo que está claro es que uno de los dos rostros principales del proyecto culé saldrá escaldado por la forma en la que se ha gestionado el 'caso Dembélé'.

[Más información: Joan Laporta no se arrepiente de decir que Ousmane Dembélé es mejor que Kylian Mbappé]

Sigue los temas que te interesan