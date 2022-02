El mercado en el que el Barça perdió la cabeza: cuatro fichajes y casi 60 que no lo fueron

Con el anuncio del fichaje de Pierre-Emerick Aubameyang, el FC Barcelona pone punto y final a un arranque de 2022 de auténtica locura. La entidad azulgrana llegaba a enero con la obligación de darle fichajes a Xavi Hernández para su proyecto y ha conseguido anunciar cuatro: Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré y delantero gabonés. Pero el riego de nombres ha sido tan continuo que no deja en buen lugar la planificación culé.

El Barça no lo tenía fácil, todo hay que decirlo. Haber encajado cuatro refuerzos dentro del limitado margen salarial es considerado por algunos un milagro. No es para menos, teniendo en cuenta que al segundo de ellos (Ferran) se le fichó sin ni siquiera tener claro si se le podía inscribir. Alves y Adama han firmado casi por lo mínimo, casi en un gesto de cariño hacia un club por el que ya pasaron.

Aubameyang es la última pieza en llegar. Al Barça no le ha costado ni un euro su fichaje, al ser liberado por el Arsenal (que pagó 8 millones al jugador para desprenderse de él). Que el cuadro catalán pueda pagar su salario se entiende al ver que firma un contrato hasta 2025 que en 2023 se podrá dar por concluido si se le paga lo que por entonces le corresponda.

Las increíbles malabares en las oficinas del Barça han llevado a que estos sean los refuerzos de Xavi. El técnico catalán, visto lo visto, se tenía que conformar casi con lo que le llegara. Él mismo hizo alguna petición, como la de Álvaro Morata, pero era casi imposible apostarlo todo a alguien cuando era tan complicado cuadrar las cuentas.

Los bandazos de la directiva culé, obligados por su delicada situación financiera, se hacía más evidente en los rumores que surgían en los medios catalanes y en las informaciones que apuntaban periodistas del entorno del Barça. En diciembre (con el fichaje de Xavi) se activó la maquinaria y empezó la avalancha de posibles contrataciones de cara al mercado de invierno.

Carrusel de nombres

La lista supera el medio centenar de futbolistas, incluyendo a algunos que han cambiado de aires en invierno sin recalar en el Barça: Anthony Martial (cedido al Sevilla), Denis Zakaria (Juventus), Julián Álvarez (Manchester City), Ndombélé (Lyon), Bryan Gil (Valencia), Arthur Cabral (Fiorentina), etc. Este último fue el sustituto de otro al que se relacionó con el Barça, Dusan Vlahovic. El delantero serbio acabó en la Juventus por más de 80 millones de euros.

Dusan Vlahovic celebra un gol con la Fiorentina. Massimo Paolone / LaPresse via ZUM / DPA

Que hayan salido ciertos nombres a la palestra, como el de Vlahovic, sorprenden por lo irreal que era la posibilidad de verles de azulgrana. Igual que con el serbio, se rumoreó con los fichajes de Raheem Sterling, Karim Adeyemi, Marco Verratti, Matthijs de Ligt, Marcus Rashford, Timo Werner o Christian Pulisic. Ninguno de ellos entraba en el marco de lo que puede gastar un Barça que acordó el fichaje de Ferran en 55 'kilos' que no se empezarán a pagar hasta el verano que viene.

Rumores surrealistas

El tiempo fueron rebajando las expectativas, eso sí. Igual que se fichó a Alves, se pusieron sobre la mesa a otros veteranos con pasado culé: Thiago Alcántara, Alexis Sánchez o Marc Bartra. Incluso gente que ya cumplió su ciclo en La Liga al estilo de Bakambu, Mesut Özil o Diego Costa, uno de los rumores más surrealistas que surgieron en los últimos días de mercado.

Diego Costa, en un partido del Atlético Mineiro Reuters

La desesperación del Barça fue in crescendo a medida que pasaban los días y, sobre todo, viendo que Ousmane Dembélé no dejaba espacio salarial al no renovar su contrato y rechazar salir. Al francés se le pusieron varias soluciones sobre la mesa y su nombre fue incluido en varios posibles intercambios (Icardi, Di María, Diallo, Bernat...). En Francia se descubrió que el Barça ofreció a Dembélé por Neymar, pero el PSG lo rechazó al instante.

Más de 50 futbolistas relacionados con el Barça en poco más de un mes. La sensación no es buena en Can Barça, aunque la realidad es que se ha cerrado el mercado invernal mejor de lo que podía pintar en ciertos momentos. Solo el futuro sabrá si las cosas irán pronto a mejor.

Los 57 rumores del Barça LaLiga. Januzaj (Real Sociedad), Bartra (Betis), Dimitrievski (Rayo), Pedraza (Villarreal), L. Boyé (Elche) y A. Francés (Zaragoza). Premier League. Martial, Cavani, Rashford, Telles, Lingard (Man Utd.), Sterling (Man City), Werner, Rüdiger, Azpilicueta, Ziyech, Pulisic, Christensen, Hudson-Odoi (Chelsea), Thiago (Liverpool), Ndombélé, Bryan Gil (Tottenham). Serie A. Morata, De Ligt, Alex Sandro, Bernardeschi (Juventus), Vlahovic (Fiorentina), Alexis (Inter), Bundesliga. Dani Olmo (RB Leipzig), Zakaria (Monchengladbach), Guerreiro, Meunier (Dortmund). Ligue-1. Verratti, Icardi, Neymar, Bernat, Di María, Diallo, Xavi Simons, Ebimbe (PSG), Sidibe (Mónaco), Doku (Rennes), Kamara (Marsella). Otras ligas. Adeyemi (RB Salzburgo), Arthur Cabral (Basilea), Mazraoui, Antony, Tagliafico (Ajax), Grimaldo (Benfica), Oscar (Shanghai Port), Bakambu (Guoan), Özil (Fenerbahce), Julián Álvarez (R. Plate), Agustín Rossi (B. Juniors), Diego Costa (A. Mineiro), Guimaraes (RB Bragantino), Agustín Álvarez (Peñarol), Bounedja (Al Saad).

