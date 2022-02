Joan Laporta no se arrepiente de decir que Ousmane Dembélé es mejor que Kylian Mbappé

No se ha mojado del todo Joan Laporta con el futuro de Ousmane Dembélé en el FC Barcelona. Con la boca pequeña quería decir que espera que se vaya a la grada, pero de puertas para fuera ha dejado claro que Xavi Hernández lo decidirá. Jordi Cruyff también ha optado por la misma vía para responder a las preguntas sobre el futbolista galo. "Un jugador que seguramente no estará, porque debe haber otro club, es más difícil que juegue, porque estamos recosntuyendo un equipo", reflexionaba el presidente.

Aunque su gran momento llegó en la última pregunta. Ricardo Rosety le recordaba la frase que dijo en diciembre asegurando que Dembélé era mejor que Kylian Mbappé y le preguntaba sobre si se arrepentía de decirlo. Laporta fue claro: "Sigo pensando que Dembélé es mejor que Mbappé, eso no quiere decir que uno rinda mejor que otro. Por eso mismo le hicimos una muy buena oferta de renovación y así nos lo hico saber él también".

A pesar de estas palabras, el mismo Laporta no descartó la rescisión de su contrato. "Gestionaremos la situación en interés del Barça y respetando el derecho del trabajador y Xavi tendrá mucho a decir", sentenció el presidente. Además, aclaró que la propuesta de renovación "expiraba el 20 de diciembre" y que si siguen teniendo interés en renovar "deberían ser ellos los que nos llamen". No parece que se vaya a acabar la polémica con este jugador.

"La postura del club es que tenemos un jugador con contrato y que el jugador si está disponible y decidirá. Xavi conoce las circunstancias y está igual de sorprendido de que no haya aceptado renovar y sabrá lo que hacer. Es una situación que tenemos que gestionar y lo haremos de la mejor forma para ambas partes. Hay la situación deportiva y contractual y seguimos sin entender al jugador, porque si no renuevas y tienes ofertas no lo entendemos", finalizó un indignado Laporta con Dembélé.

Satisfecho con el mercado

El presidente culé también remarcó que, tras los fichajes de Ferran Torres, Adama Traoré, Dani Alves y Pierre-Emerick Aubameyang, está "satisfecho" con el mercado de fichajes. "Especialmente quiero destacar a Mateu Alemany. Hemos hecho un trabajo excelente con las herramientas que teníamos. Seguiremos trabajando para si hace falta tener un mejor equipo a final de temporada. Pero las incorporaciones de este mercado creo que son para estar muy satisfechos", aclaró.

Prácticamente el único mensaje que lanzó sobre Adama, que era su presentación, fue al comienzo de la rueda de prensa para darle la bienvenida. "Te formase aquí, naciste aquí y el Barça te ha formado. Has hecho carrera fuera y ahora vuelvas para hacer disfrutar al Barça de tu talento. Que venga un jugador formado en La Masiá en un momento donde estamos reconstruyendo el club, te quiero agradecer especialmente el esfuerzo de venir ahora. Lo tendremos siempre en cuenta", explicó Laporta.

El protagonista en la presentación de Adama volvió a ser un Ousmane Dembélé que sigue siendo un gran problema para el equipo culé a pesar de tener un poco más claro su futuro.

