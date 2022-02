La salida de Aubameyang por la puerta de atrás: el Arsenal pagó 8 millones para que se fuera al Barça

El FC Barcelona ultima la contratación de Pierre-Emerick Aubameyang, que a sus 32 años aterriza en la ciudad condal tras ser liberado del Arsenal. En el club gunner pasó sus últimos cuatro años, tiempo en el que llegó a convertirse en el primer capitán del equipo. Sin embargo, su adiós se ha producido por la puerta de atrás a causa de las polémicas que ha protagonizado en los últimos tiempos.

Tan insostenible se convirtió la situación que el Arsenal se ha gastado una millonada en rescindir el contrato de la que algún día fuera la gran estrella del equipo. The Times apunta que el club inglés tuvo que acordar una cifra con Aubameyang para que este accediera a salir antes del cierre de mercado de invierno. La cantidad sería de siete millones de libras: 8,3 millones de euros.

El Arsenal quería romper el contrato de Aubameyang como fuera. Mikel Arteta, técnico del primer equipo, le apartó del equipo (quitándole, de paso, el brazalete de capitán) antes de Navidad por su indisciplina y desde entonces se ha buscado su salida del club.

Aubameyang, con el Arsenal Reuters

El acuerdo entre jugador y club consistía en firmar su salida sin pagarle la totalidad de lo que restaba de contrato. Aubameyang se lleva parte importante de lo firmado de golpe y ahora llega al Barça con un nuevo contrato que le permitirá seguir ganando dinero. En el Arsenal se despiden de la peor manera de un futbolista por el que se hizo una fortísima apuesta en el pasado.

La despedida de Aubameyang

Respecto al fin de su aventura en Londres, Aubameyang quiso pronunciarse a través de las redes sociales. El gabonés lamentó que su despedida haya llegado de forma tan fría y sin un último encuentro con la afición en el campo.

A los fans del Arsenal,

Gracias por hacer que Londres sea casa para mí y para mi familia durante los últimos cuatro años. Hemos atravesado por altibajos juntos, pero vuestro apoyo lo ha significado todo. He tenido la oportunidad de ganar trofeos y ha sido un honor ser capitán de este club que siempre llevaré en mi corazón. Siempre he estado concentrado y comprometido al 100% en darlo todo por este club, y por eso irme sin una despedida real duele, pero esto es fútbol. ¡Estoy triste por no haber tenido la oportunidad de ayudar a mis compañeros de equipo en las últimas semanas, pero no tengo más que respeto por este club y desearle de verdad a todos mis chicos y a los fans todo lo mejor y muchos años exitosos en el futuro!

Amor,

Auba

[Más información: Pierre-Emerick Aubameyang entrena con el FC Barcelona pese a no haber fichado todavía]



Sigue los temas que te interesan