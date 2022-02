Pierre-Emerick Aubameyang entrena con el FC Barcelona pese a no haber fichado todavía

La imagen de este martes es la de Pierre-Emerick Aubameyang entrenando con el FC Barcelona sin haber confirmado su fichaje por la entidad culé. El delantero sigue perteneciendo al Arsenal FC hasta la fecha, ya que todavía no se ha completado la operación por la que quedaría libre de la entidad londinense y firmaría con los azulgrana por una temporada y media reduciéndose bastante el suelo en comparación al que todavía disfruta.

El delantero gabonés ya sabe lo que es vestir la camiseta del Barça. Concretamente, la de entrenamiento. Aunque el club no ha anunciado todavía el fichaje del atacante, este ya se ha puesto a las órdenes de Xavi Hernández, que contará finalmente con el refuerzo en la punta de ataque que había pedido. Aún se tiene que completar la operación, ya que LaLiga todavía no ha recibido ningún documento que certifique su libertad del Arsenal y su nuevo contrato con el FC Barcelona. Además, tiene que comprobar que no vulnere el fair play financiero de la entidad culé.

Aubameyang conoció este mismo martes a los que serán sus nuevos compañeros. Se presentó uno a uno con la plantilla azulgrana, aunque dicho protocolo no hizo falta con Ousmane Dembélé, con quien mantiene una gran relación personal y del que no se separó en los primeros instantes de la sesión. De hecho, en la imagen que se ha viralizado se le ve haciendo ejercicios físicos junto al galo. Será el hombre que le presente al resto del grupo con el que pasará, a priori, la próxima temporada y media.

El delantero se entrenó al mismo ritmo que sus compañeros a pesar de llevar varias semanas relativamente parado tras abandonar la concentración de Gabón al no estar en condiciones tras superar la Covid-19. El seleccionador restó importancia a estos prooblemas cardíacos que se localizaron: "No hay un motivo importante de alarma con respecto a los problemas cardíacos, pero no estamos en una posición aquí para analizar adecuadamente qué daño podría causar el residuo que causó la inflamación". En Londres se descartó cualquier dolencia de importancia.

Le esperan

El presidente del club blaugrana Joan Laporta aseguró en la mañana de este martes que esperan presentar al gabonés durante esta semana. Si lo de Ousmane Dembélé hubiera tenido otra resolución, el asunto de Pierre-Emerick se habría cerrado con menos tensión: "La renovación nos daba margen salarial y no estar como hasta ayer. Aubameyang entraron los documentos en la FA cuando faltaba un minuto para las doce".

A pesar de ese deseo del presidente culé, el Barcelona todavía no ha enviado a LaLiga la autorización quee le tiene que conceder la Federación Inglesa y que solo se lo dará si rescindió con el Arsenal antes de las 00:00 horas de este martes. El delantero sigue apareciendo en la web de la Premier League como jugador Gunner, a pesar de que los azulgrana aseguran que el jugador rescindió a las 23:58 horas.

