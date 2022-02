Dembélé, sentenciado en el Barça: "Su agente nos insinúa que tienen un acuerdo con otro club"

Joan Laporta, además de explicar el 'caso Forensic' que amenaza a la gestión de Josep María Bartomeu, se refirió en su rueda de prensa de este martes a la situación de Ousmane Dembélé. El delantero francés seguirá en el Barça hasta verano después de no haber salido del equipo durante el mercado invernal que se cerró este lunes 31 de enero.

Sobre su no renovación dijo: "Lo de Dembélé, hablo del último momento, le hicimos una buena oferta. Hasta el jugador lo dijo. Luego quería una propuesta mejor para él, más alta. Cuando le dijimos que era suficientemente buena y que queríamos que renovara, el asunto se enquistó".

Pero Laporta fue más allá y también habló de lo ocurrido durante el mes de enero. El Barça quería la salida de Dembélé, pero esta nunca llegó: "Hemos hecho todo lo que hemos podido. Se la han presentado dos propuestas buenas para él para estos seis meses hasta final de temporada y no ha querido aceptar. Estamos muy sorprendidos y más la última, que era un club inglés. No ha querido. Ha preferido quedarse aquí estos seis meses. No es ni bueno para él ni para el club", analizó.

Joan Laporta

Además, dejó caer que Dembélé seguirá sin jugar en el Barça hasta que salga del club: "Lo de Dembélé es difícil de entender. Lo tenemos en la plantilla y Xavi trabaja en el corto y el medio plazo. Si hablamos de un jugador que no seguirá, ya me dirás. Su agente nos ha insinuado que tienen un acuerdo con otro club".

La firma de Aubameyang

Al que espera presentar pronto es a Aubameyang, quien se desvinculó del Arsenal este lunes y ya encarrila su firma con el Barça como agente libre. Si lo de Dembélé hubiera tenido otra resolución, el asunto de Aubameyang se habría cerrado con menos tensión: "La renovación nos daba margen salarial y no estar como hasta ayer. Aubameyang entraron los documentos en la FA cuando faltaba un minuto para las doce".

Sobre las salidas, Laporta habló de los problemas que hay para encontrar acomodo a algunos jugadores por lo salarios que arrastran de la era Bartomeu: "Hay jugadores que tienen clubes interesados y cuando ven el salario, se echan para atrás. Tenemos que entrar en una dinámica de salarios de alta competición, pero aún estamos por encima de lo que pagan nuestros competidores".

[Más información: Laporta denuncia pagos falsos en el Barça de Bartomeu: "No queremos ser cómplices"]

Sigue los temas que te interesan