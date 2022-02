Tom Brady confirma su retirada: "Esto es muy difícil de escribir"

El sábado se filtró a la prensa, este martes es una realidad. Tom Brady (California, Estados Unidos; 1977) se retira del deporte profesional a los 44 años de edad. El histórico quarterback de la NFL pondrá fin a su carrera después de 22 temporadas en la élite cosechando siete triunfos en la Super Bowl y tres trofeos como mejor jugador de la temporada. Esta leyenda pone fin a su trayectoria teniendo en su haber más títulos que ninguna franquicia en solitario.

El quarterback de Tampa Bay Buccaneers pone fin a su carrera tras numerosos rumores. Tras caer en la ronda divisional de los playoffs de la NFL de 2022 ante Los Ángeles Rams, se venía hablando de esta posibilidad que él mismo dejó en el aire: "Entiendo que en esta etapa de mi carrera va a haber interés en mi futuro cada vez que termine una temporada, pero esta semana, todo lo que tengo en mente es la gratitud que tengo por este equipo y la afición que nos ha apoyado a todos este año tan largo".

Este martes ha sido él mismo el que lo ha confirmado. "Esto es muy difícil para mí escribirlo, pero ahí va: No voy a comprometerme más a nivel competitivo. He amado mi carrera en la NFL y ahora es hora de centrar mi tiempo y energía en otras cosas que requieren mi atención", sentenciaba con unas palabras que ponían fin de forma oficial a su carrera. Uno de los miembros del Olimpo de los deportes dice adiós a los 44 años de edad.

"Siempre he creído en el deporte del fútbol como una proposición para dar el 100% competitivamente, pero si no estás al 100% no tienes éxito. Y éxito es lo que yo he amado siempre en mi carrera. Hay un reto físico, mental y emocional cada día que me ha permitido dar lo máximo de mi potencial y he lo he dado todo en estos últimos 22 años. No hay atajos hacia el éxito en el terreno de juego o en la vida", escribía TB explicando su decisión.

Retirada esperada

La retirada se daba por hecha tanto entre los mandamases de la liga como en la cúpula de la franquicia. No es ninguna sorpresa y hasta él mismo había dejado entrever esas intenciones. Hizo historia en los New England Patriots con los seis anillos que ganó y logró repetir un hito con su fichaje con los Tampa Bay Buccaneers. Brady quiso ganar hasta el final y lo ha conseguido. Tomó la decisión después de que acabara prematuramente su temporada, ya que el reto volvía a estar en alcanzar una nueva Super Bowl.

Las razones de esta retirada son varias. La más importante es la de la familia y su salud. El jugador lleva 22 años dedicados al deporte de élite, por lo que ve este momento de postpandemia como el idóneo para decidar todo el tiempo a los suyos. Tom Brady se marchará con numerosos homenajes. El primero, sin ir más lejos, podría llegar en la próxima Super Bowl que disputarán los Cincinnati Bengals y Los Ángeles Rams.

