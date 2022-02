Dani Alves: "Mientras Dembélé siga en el Barça hay que defenderle"

El partido de la jornada en La Liga es el que disputan en el Camp Nou el Fútbol Club Barcelona y el Atlético de Madrid. En declaraciones para Movistar +, Dani Alves ha analizado la actualidad del equipo azulgrana. El defensa ha defendido la idea de proteger a Ousmane Dembélé tras todo lo que ha sucedido en las últimas semanas.

Con motivo del partido ante los del 'Cholo' Simeone, el lateral brasileño ha querido defender a Ousmane Dembélé. El extremo francés estuvo muy cerca de abandonar Can Barça en el mercado de fichajes de invierno. Xavi Hernández le lanzó incluso un ultimátum. Pero, finalmente, el galo acabará la temporada como culé.

"Quedan todavía cinco meses de temporada y hay que aprovechar que está aquí aún", ha afirmado Dani Alves. El veterano futbolista, precisamente, fue noticia recientemente por ser elegido de Xavi Hernández para quedarse fuera de la lista para la Europa League.

Ser inteligentes

"Mientras siga en el Barça hay que defenderlo. Si se va a final de temporada, pues mira... pero quedan todavía cinco meses y hay que aprovechar que está aquí aún. Yo pienso que llegan situaciones en las que uno tiene que ser más inteligente que el ego", ha asegurado Dani Alves.

Dani Alves, en un partido del Barcelona de la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

"Hay que ser más inteligentes con la situación. Nosotros necesitamos una fuerza máxima, una conjura de todos. Estamos intentando devolver el Barça a posiciones de arriba, crear un ambiente saludable y positivo, donde no haya malos rollos. Las cosas negativas no te ayudan a crecer, no te ayudan a hacer las cosas bien", ha continuado el lateral.

Dani Alves ha convivido en muchos e importantes vestuarios, por eso sabe que la clave está en "crear una armonía". "Es evidente que hay que crear una armonía dentro del vestuario y del club. Al final de la cuenta, todos somos el Barça", ha sentenciado el futbolista del Barça.

Ferran defiende a Dembélé

Otro de los jugadores del vestuario del Barcelona que ha salido públicamente a defender a Ousmane Dembélé ha sido Ferran Torres. "Sabemos que Dembélé es un jugador diferencial, que puede marcar las diferencias muy fácilmente y si el míster lo decide seguro que estará para jugar", ha asegurado el internacional español en Gol.

El vestuario culé une fuerzas para dejar atrás los malos momentos por los que han tenido que atravesar a lo largo de esta temporada 2021/2022. Dani Alves y Ferran Torres hacen un llamamiento a sus compañeros para reforzar una piña y poder conseguir así los objetivos del curso.

[Más información: Elena Font, vicepresidenta del Barcelona, se elimina del Real Madrid por su eliminación en la Copa del Rey]

Sigue los temas que te interesan