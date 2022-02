De Carla Suárez a Virginia Torrecilla: la esperanza del deporte demuestra que se puede vencer al cáncer

Este viernes 4 de febrero se celebra el Día Mundial contra el Cáncer, una de las peores enfermedades que existen en nuestra sociedad y que año tras año se lleva la vida de muchas personas. Sin embargo, el cáncer es una enfermedad que en muchos de sus casos se puede vencer. Para ello, es bueno encontrar alicientes que permitan llevan una vida sana para tener al cuerpo lo más preparado posible de cara a la batalla.

Por desgracia, el cáncer ha hecho acto de presencia en multitud de ocasiones también en el deporte de élite, demostrando que nadie está a salvo en esta lacra. Pero han sido muchos los casos de grandes deportistas que a lo largo de la historia han tenido que convivir con esa enfermedad y que han podido derrotarla e incluso volver a su actividad profesional.

Uno de los casos más recientes se ha podido ver en la élite del fútbol femenino. Ha sido el ejemplo de Virginia Torrecilla, quien ha conseguido volver a disfrutar de su deporte y a competir con el Atlético de Madrid después de superar un tumor cerebral que el fue detectado en el 2020.

Después de casi dos años de lucha de esfuerzo y superación, Torrecilla regresaba en la disputa de la final de la Supercopa de España ante el FC Barcelona, confirmando su regreso y uno de los mayores pasos en su victoria. La jugadora rojiblanca fue operada y recibió un agresivo tratamiento de quimioterapia para poder superar la enfermedad.

Virginia Torrecilla, manteada por las jugadoras del Atlético y Barça tras la final de la Supercopa de España

Tras luchar también con un estado bajo de sus defensas, tuvo que volver al hospital para poder recuperarse del todo y eliminar cualquier rastro del cáncer antes de estar otra vez preparada para regresar a los entrenamientos. Y después de una larga preparación física, ha conseguido recientemente estar de nuevo lista para saltar al terreno de juego y retomar su carrera deportiva donde la había dejado.

Otro caso muy similar al de Virginia Torrecilla es el de la tenista española Carla Suárez, quien en el 2020 reconocía que padecía un linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta al sistema inmunológico. Sin embargo, después de mucho tiempo de lucha consiguió volver a entrenar siete meses después e incluso pudo despedirse de su carrera profesional, la cual había decidido dejar antes de conocer la enfermedad.

Finalmente, Carla Suárez consiguió superar su trance y volver al tenis profesional para poder despedirse en la pista e incluso disputar algunas competiciones tan importantes como unos Juegos Olímpicos o un Grand Slam. Sin duda, se ha convertido en otro gran ejemplo en esta lucha.

El mundo del deporte ha estado repleto de casos que suponen un ejemplo de lucha y de superación para todas aquellas personas que están inmersas en esta batalla. Uno de los más recordados fue el vivido por el futbolista del FC Barcelona Eric Abidal. En marzo de 2011 anunció que se le había detectado un cáncer de hígado a raíz de una infección de Hepatitis B. Sin embargo, unos meses después consiguió cerrar la temporada con el Barça ganando algunos títulos tan importante como la Champions. Meses más tarde fue sometido a un transplante para completar su proceso de recuperación.

Abidal en una imagen de archivo. Toni Albir EFE

Otro caso muy conocido fue el vivido por el exciclista Ivan Basso. El que fuera ganador del Giro de Italia tuvo que dejar el deporte profesional cuando en pleno Tour de Francia se el detectó un tumor en un testículo. Después de meses de lucha no consiguió superar la enfermedad, sino que retomó su vida ligada al ciclismo fundando su propio equipo junto al campeón español Alberto Contador.

Otros importantes casos de superación

Una situación muy parecida fue la que vivió José Francisco Molina, exportero de equipos como el Atlético de Madrid, Villarreal, Valencia o el Deportivo de La Coruña. El que después fuera miembro de la Real Federación Española de Fútbol consiguió recuperarse también de un cáncer de testíuclo para regresar al fútbol profesional y ponerse de nuevo bajo los palos de Riazor. Tardó diez meses en recuperarse.

Otro gran portero que tuvo que ausentarse durante unos meses y que después regresó tras superar su batalla contra el cáncer fue Germán 'Mono' Burgos. El mítico cancerbero del Atlético de Madrid recibió su terrible diagnóstico a principios del 2003, cuando le diagnosticaron un cáncer de riñón. Sin embargo, gracias a su espíritu de lucha, consiguió doblegar a la enfemerdad en tan solo unos meses.

El fútbol está lleno de este tipo de casos y uno que tocó muy cerca a La Liga fue el de Yeray Álvarez, actual defensa central del Athletic Club. El zaguero tuvo que dejar los terrenos de juego por un tumor en un testículo derecho para regresar unos meses después y convertirse en uno de los jefes de la línea defensiva de los leones.

Su caso fue realmente complicado ya que recibió la mala noticia a finales del año 2016 y unas semanas después consiguió regresar al verde. Sin embargo, el tumor se había reproducido y tuvo que volver a ausentarse durante unos meses. Finalmente, un año después de arrancar su calvario, pudo asentarse definitivamente en el fútbol profesional para disfrutar de su pasión tras doblegar a la enfermedad.

Celebración de Yeray Álvarez de su gol para el Athletic en la semifinal Reuters

Si la situación de Yeray fue complicada, no lo fue menos la de Kyle Kuric, actual jugador del FC Barcelona de baloncesto. El escolta del equipo de Sarunas Jasikevicius tuvo que ser intervenido de un meningioma en noviembre del año 2015. Pasó por quirófano y poco tiempo después tuvo que ser intervenido una segunda vez por culpa de un edema provocado por el exceso de fluidos en el cerebro. En el mes de abril del año siguiente había conseguido cerrar el círculo regresando a las pistas y ya va camino de seis años de que superó aquel trance, tiempo en el que se ha convertido en uno de los mejores tiradores de Europa.

A veces este tipo de luchas requieren de algún tipo de milagro. Quien estuvo muy cercano a vivir uno fue Daniel Jacobs, boxeador al que le fue detectado un tumor en la columna vertebral por el cual los médicos le dijeron que podría no volver a caminar. Sin embargo, no solo pudo caminar, sino que consiguió volver a los entrenamientos, a la competición, ganó diez combates de forma consecutiva y se proclamó campeón mundial IBF del peso medio.

Un caso muy particular fue también el de Edna Campbell, quien se convirtió en un gran ejemplo de la lucha contra el cáncer de pecho en la WNBA. Mientras formaba parte del equipo de Sacramento, se le detectó un tumor en una mama. No solo no decidió dejar el deporte profesional sino que consiguió jugar mientras recibía el tratamiento y seguir practicando su pasión una vez ya se había recuperado.

Después de su retirada, se convirtió en entrenadora y también en enfermera, además de gran símbolo de la lucha contra el cáncer en el baloncesto femenino. Estos son algunos de los muchos casos positivos que el cáncer ha dejado en la historia del deporte reciente demostrando que se puede llegar a vencer a esta dura enfermedad.

