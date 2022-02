Los leones se comen al Real Madrid en la Copa del Rey: el Athletic gana con un gol en el último minuto

Primer traspié del Real Madrid en su partido más difícil de la temporada. Sin Benzema y con los brasileños agotados por los partidos con su selección, el equipo de Ancelotti dijo adiós a la Copa del Rey ante un Athletic que supo arrinconar a los blancos desde el primer minuto y que vencieron cuando se quedaron sin gasolina gracias a un golazo de Berenguer tras un fallo de Casemiro. [Narración y estadísticas: Athletic 1-0 Real Madrid]

El partido se iba a decidir en la prórroga o en los penaltis, pero Casemiro falló y Berenguer castigó al Real Madrid para delirio de San Mamés. Isco tuvo el empate en el descuento, pero no era la noche del equipo blanco. Los de Ancelotti se quedan sin Copa y el Athletic, tras eliminar a Barcelona en octavos y a Real Madrid en cuartos, estará en el sorteo de semifinales junto a Rayo, Valencia y Betis.

No se puede reprochar tampoco nada al Real Madrid por las condiciones del encuentro. El calendario y el cansancio tienen mucho que ver en el resultado final, pero tampoco se puede quitar un ápice de mérito a un Athletic de Marcelino que supo maniatar al conjunto blanco durante casi todo el duelo y que cumplió a la perfección con el plan previsto.

El Real Madrid solo tuvo dos grandes oportunidades: una de Casemiro justo antes del gol del Athletic y una de Isco en el descuento. Eso habla bien de Marcelino y su equipo. A la cuarta fue la vencida y consiguieron derrotar al conjunto blanco tras dos derrotas en Liga y una en la final de la Supercopa. Gloria para el Athletic y reflexión para un Real Madrid que visita al PSG en Champions en tan solo 12 días.

Con todo

Ancelotti no reservó a ningún jugador, salvo Benzema al no estar plenamente recuperado de sus molestias físicas, para visitar el Nuevo San Mamés. El Real Madrid se jugaba un título y el técnico italiano no daba descanso a los brasileños aterrizados apenas 28 horas antes del inicio por sus compromisos internacionales. Casemiro, Rodrygo y Vinicius fueron titulares demostrando la importancia que daba el conjunto blanco al encuentro y a la Copa del Rey.

El ímpetu inicial y la presión del Athletic incordiaron a un Real Madrid que no encontraba a Kroos y Modric. El equipo de Marcelino tuvo la primera gran ocasión con un zapatazo de Dani García que obligó a Courtois, titular por primera vez en Copa, a emplearse a fondo para evitar el tanto de los leones.

Thibaut Courtois despeja un balón con los puños REAL MADRID

Los minutos fueron pasando con superioridad del Athletic, aunque sin oportunidades. Al equipo de Ancelotti no le salía nada en ataque, con Asensio perdido como falso nueve y sin tan siquiera acercándose a la zona de tres cuartos. La mala suerte para Marcelino fue la lesión de Nico Williams justo antes del descanso. El delantero se hizo daño al intentar un tazonazo y Marcelino perdió así a uno de sus grandes baluartes que estaba creando muchos problemas a la zaga blanca con su velocidad.

Berenguer entró en lugar del pequeño de los Williams y el Athletic comenzó a probar suerte con los centros laterales. El Real Madrid sufría y en una de esas acciones el conjunto bilbaíno reclamó penalti por mano de Nacho. El VAR revisó la jugada y tras una larga espera decidió que no había nada punible.

Uno perdona y el otro sentencia

El cansancio fue haciendo mella en el Real Madrid y Vinicius dejó su sitio a Isco. El brasileño no tuvo la chispa que acostumbra debido al largo viaje y a los partidos disputados con Brasil. Por su parte, el Athletic continuaba presionando arriba y el equipo de Ancelotti seguía incómodo. Eso sí, la línea defensiva era una garantía y lo mejor del Real Madrid en San Mamés.

El encuentro llegó así al tramo decisivo: el último cuarto de hora. En el momento en el que los errores se pagan caros, Casemiro perdonó al Athletic estrellando el balón en el cuerpo de Agirrezabala. Las fuerzas de los leones flanqueaban, pero Berenguer sacó petróleo de un cúmulo de fallos de los blancos cuando el partido parecía irse a la prórroga.

¡LOCURA TOTAL EN SAN MAMÉS!



El gol de @AlexBerenguerR que hace que el @AthleticClub sueñe despierto. ¡El gol que vale el pase a una SEMIFINAL!



¡Tremendo! #CopaDelReyDAZN pic.twitter.com/6zQSWeAscp — DAZN España (@DAZN_ES) February 3, 2022

Casemiro pierde la pelota por dar un pase blandito en la frontal y Berenguer consigue sentar a Nacho para batir a Courtois con un disparo raso cruzado. Rugió San Mamés con el 1-0 en el minuto 89 y sufrió en el descuento con un tiro cruzado de Isco que se fue fuera por poco. El Athletic se clasificó para semifinales de la Copa del Rey y el Real Madrid que dice así adiós al sueño del triplete.

Athletic 1-0 Real Madrid

Athletic Club: Agirrezabala; De Marcos, Yeray, Íñigo Martínez, Yuri; Nico Williams (Berenguer, min. 46), Dani García, Mikel Vesga, Muniaín (Balenziaga, min. 90+2'); Raúl García (Nico Serrano, min. 78), Iñaki Williams.

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Militao, Nacho, Alaba; Modric, Casemiro, Kroos (Camavinga, min. 76); Rodrygo, Asensio, Vinicius (Isco, min. 60).

Goles: 1-0, Berenguer, min. 89.

Árbitro: Jesús Gil Manzano (Comité Extremeño) sacó tarjeta amarilla por parte del Athletic Club a Dani García (min. 42), De Marcos (min. 67), Yuri (min. 68) y por parte del Real Madrid a Toni Kroos (min. 24), Luka Modric (min. 59).

Árbitro VAR: José Luis González González (Comité Castellano y Leonés).

Incidencias: Eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey disputada a partido único en un San Mamés con el aforo permitido al completo. Es decir, el 75 por ciento, que es lo que dictan las restricciones sanitarias por la pandemia de covid. Prácticamente 40.000 espectadores.

