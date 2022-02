Carlo Ancelotti: "¿Bale, Hazard y Jovic? No están castigados, tampoco Ceballos o Vallejo"

Duelo por todo lo alto en San Mamés. El Athletic Club recibía al Real Madrid en el encuentro de cuartos de final de la Copa del Rey. Los merengues se jugaban el pase a las semifinales del 'torneo del KO' en 'La Catedral' y el choque no defraudó por intensidad. Las bajas condicionaron mucho a los blancos, que fueron capaces de pelear el encuentro ante el equipo de Marcelino García Toral que llegaba con todo y jugaba con su público, y terminaron cayendo.

Sorprendió Carlo Ancelotti con la alineación en el partido del Real Madrid en casa del Athletic al incluir a Vinícius en el once titular. El brasileño salía de inicio menos de 48 horas después de jugar con Brasil y lo notó físicamente en San Mamés, realizando su peor partido de esta temporada con el equipo blanco. Vini tuvo también 60 minutos sobre el campo en Bilbao muy lejos del nivel mostrado esta campaña. El brasileño dejó paso a un Isco que mejoró su versión.

Prácticamente fue la única reacción del italiano en el partido, ya que solo hizo un cambio más: Camavinga por Kroos. El técnico fue el principal señalado tras el choque por esta cuestión y por la apuesta de inicio, ya que los rojiblancos dominaron gran parte del encuentro. Tras la eliminación del Real Madrid en Copa del Rey, Carlo Ancelotti salió a la sala de prensa del estadio de San Mamés a explicar las razones por las cuales su equipo cayó derrotado.

Los cambios

"Hice el cambio de Camavinga por Kroos por cansancio y también el de Isco por Vinicius. Pensaba hacer más sustituciones en la prórroga pero ellos marcaron en el último minuto".

La derrota

"Estamos dolidos porque todas las competiciones que tenemos queremos ganarlas pero creo que no esto no va a tener consecuencia. En todo caso nos hará más fuertes. Sabíamos que iba a ser difícil porque teníamos muchas bajas".

Jovic, Bale y Hazard

"No tengo nada que decir. Si decimos que todos los que no han jugado ha sido porque les he castigado no estamos siendo honestos. Tampoco han jugado Ceballos, Vallejo...".

¿Peor partido del año?

"No. No ha sido el peor. El partido estaba igualado hasta el último minutos y por el esfuerzo que han hecho ellos lo han merecido. Nada más".

Estrategia de inicio

"El plan era de jugar con un falso '9'. No tenemos jugadores que tienen la calidad de Karim. Hemos intentado la salida de balón desde atrás y esto nos ha creado más dificultad. No ha salido porque el Athletic ha hecho una muy buena presión".

Diferencia de intensidad

"No me ha sorprendido la intensidad del Athletic. No ha salido lo de sacar el balón por atrás y eso nos ha hecho daño".

