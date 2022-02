El tuit racista de Dani García, jugador del Athletic Club: llamó "mono" a Marcelo

Twitter ha rebuscado en el pasado de Dani García, jugador del Athletic Club de Bilbao, durante los cuartos de final de la Copa del Rey que enfrentaban a los rojiblancos con el Real Madrid. Y encontraron un comentario bastante desafortunado. El centrocampista hizo mención en un tuit a Marcelo, actual capitán de los merengues, refiriéndose a él con el emoji de un mono. Los aficionados blancos han reprobado esta actitud del futbolista vasco.

Dani García se ha convertido en trending topic durante el partido en Twitter. El motivo no solo fue este desafortunado mensaje de 2012, si no también varios tuits de hace una década en las que muestras su apoyo al equipo blanco y su querencia por Jose Mourinho. Además, también carga contra jugadores que no le caían bien como Gerard Piqué o David Albelda, ambos con un conocido historial de encontronazos contra el Real Madrid.

No solo fue protagonista en las redes sociales, también fue en el campo. El centrocampista del Athletic fue titular en la eliminatoria en San Mamés y desde el pitido inicial se centró en secar a Vinicius Júnior. El brasileño se mostró desesperado durante todo el choque. De hecho, lo hizo con tanta vehemencia que Gil Manzano le mostró tarjeta amarilla en la primera parte por reiteración de faltas tras su enésima entrada sobre el delantero brasileño.

ENCUENTRA A CRISTIANO RONALDO ( PISTA: ESTA ENTRE MARCELO Y OZIL) — Daniel Garcia (@danigarcia16) September 13, 2012

En cualquier caso, el culmen fue esa publicación en la que pedía a sus seguidores que encontraran "a Cristiano Ronaldo". Llenó su tuit de emojis similares, menos tres. Uno representaba a Mesut Özil, el otro al portugués y el siguiente, según Dani García, a Marcelo. Este era el emoticono de un mono, haciendo referencia al color de piel del jugador brasileño. El vasco estuvo muy desafortunado con esta publicación que ha explotado este jueves en las redes sociales.

Dani García, madridista

Más allá de esto, el centrocampista queda reflejado como madridista completamente. El ahora jugador del Athletic realizó en esa época muchos comentarios apoyando a los blancos y, sobre todo, mofándose de los rivales de los merengues en ese momento. En ese sentido, el Dani García de ahora no se mostró muy afectado por eliminar al Real Madrid de la Copa del Rey. El centrocampista celebró como el resto de San Mamés la proeza.

"si el madrid esta obsesionado y tiene nueve,imaginate los que nunca la han ganado"

Firmado:jose mourinho — Daniel Garcia (@danigarcia16) February 21, 2012

"gerardpique: ...”me encantaaaa !!como era o de adios a la liga?? — Daniel Garcia (@danigarcia16) March 10, 2012

Pancarta del bernabeu..."Mou, tu dedo nos señala el camino..."Grandeee ajajaj — Daniel Garcia (@danigarcia16) August 24, 2011

Los Leones, con un zarpazo de Berenguer cuando el partido acariciaba la prórroga, obraron la machada. Después de eliminar al Barcelona en San Mamés, repitieron la gesta ante un Real Madrid en el que Kroos y Modric fueron superados mientras Ancelotti, sin Benzema, decidió no dar ni un minuto a Hazard, Bale ni Jovic. El tanto en el minuto 89 dejó prácticamente sin reacción a los blancos. Antes pudieron adelantarse por medio de Casemiro, pero también tuvieron la ocasión de empatar por medio de Isco en el descuento.

