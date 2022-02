La 'cazada' a Gareth Bale: se partió de risa cuando Hazard dejó de calentar

Si la derrota del Real Madrid contra el Athletic, que supone su eliminación en Copa del Rey, deja varios señalados, dos de ellos ni siquiera jugaron. Son Gareth Bale y Eden Hazard, dos futbolistas transformados de estrellas a jugadores residuales de un tiempo a esta parte. En San Mamés no jugaron ni un minuto y protagonizaron la nota polémica cuando luego le preguntaron a Carlo Ancelotti por ello en rueda de prensa.

Sin embargo, hubo una escena en pleno partido que está dando que hablar y tiene también a ambos como los protagonistas. Ocurrió en el minuto 75, cuando el partido todavía iba 0-0. Ancelotti se preguntaba si tenía que hacer cambios en el equipo y tenía a Hazard calentando en la banda, no así a Bale que ni siquiera saltó a la banda. Pero el belga tampoco acabaría jugando.

Ancelotti ordenó que Hazard volviera al banquillo. A falta de quince minutos, y con todo por decidirse, el italiano tomó la decisión de no contar con el belga para buscar la victoria. Y en el momento en el que Eden tuvo que volverse por su camino, las cámaras de El Chiringuito de Jugones captaron un momento incendiario en el banquillo del Real. Madrid.

Hazard se volvía y Bale, desde su asiento, se partía de risa muy probablemente por la situación de su compañero. El rostro totalmente serio de Luka Jovic, otro de los señalados de ayer, a su lado, evidenciaba aún más la gesticulación del futbolista galés.

Las cosas no van bien con dos de los tres fichajes más caros de la historia del Real Madrid. No hay dudas de que para Ancelotti han perdido toda importancia dentro de sus planes con el equipo y no se atisba solución. Solo quedan cinco meses para acabar la temporada y ambos van encaminados a poner punto y final a su etapa como jugadores blancos. Mucho tienen que cambiar las cosas para que no sea de la peor manera.

Palabra de Ancelotti

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, lamentó la derrota de su equipo en los cuartos de Copa del Rey frente al Athletic Club de Bilbao (1-0) al asegurar que el equipo está "dolido", pero a la vez confió en que esto no "vaya a tener consecuencias" negativas en el devenir de la temporada.

Sobre que Hazard, Bale y Jovic no participaran en el partido dijo: "No tengo nada que decir. ¿Por qué hablas de Bale, Hazard y Jovic? ¿Porqué no hablas de Ceballos o Carvajal? Si todos los que no han jugado tienen que estar castigados... no hay nada. He tomado decisiones que no han involucrado a estos jugadores", contestó.

