Hazard y Gareth Bale, el tormento de Ancelotti: los dos casos que se enquistan en el Real Madrid

Eden Hazard se quedó en calentar por la banda. Gareth Bale ni siquiera se asomó fuera del banquillo. En otro mundo paralelo, Hazard y Bale son hoy las dos grandes estrellas del Real Madrid tras haber cumplido con su papel de reemplazar a Cristiano Ronaldo. La realidad actual es totalmente contraria, ya que ni con bajas en el equipo ni con la necesidad de reaccionar en un partido cuentan para Carlo Ancelotti.

Al italiano no le gustó que le preguntaran por ellos dos -y por Luka Jovic, menos mediático su caso-: "No tengo nada que decir. ¿Por qué hablas de Bale, Hazard y Jovic? ¿Por qué no hablas de Ceballos o Carvajal? Si todos los que no han jugado tienen que estar castigados... no hay nada. He tomado decisiones que no han involucrado a estos jugadores". Pocas veces el italiano es tan contundente en sus comparecencias.

Ancelotti dice que no pasa nada, pero algo sí ocurre. Si no es un castigo, es que definitivamente ha tirado la toalla con Eden y Gareth. Más preocupante eso que lo otro para los jugadores, si todavía tienen interés en tratar de recuperar su rol de estrellas. La imagen de la carcajada de Bale, captada por las cámaras de El Chiringuito, cuando Carletto manda que Hazard deje de calentar habla de la situación.

La 'cazada' a Gareth Bale: se partió de risa cuando Hazard dejó de calentar

Más sencillo para Bale

Para Bale esto parece más sencillo que para Hazard. El galés ya pasó por algo así en la temporada 2019/2020 con Zinedine Zidane. En aquellos banquillos improvisados en las gradas por la pandemia, el de Cardiff dejó imágenes que poco tenían que ver con la tensión que había en ese momento por la pelea por La Liga. Sus 'juegos' (usando rollos de papel como prismáticos o simulándose que se echaba una siesta con la mascarilla como antifaz) le llevaron a salir cedido en verano al Tottenham.

Hazard, que aquella era su primera temporada, ya estaba inmerso a esas alturas en su calvario con las lesiones. Zidane, el principal responsable de su fichaje, le protegía, pero nunca se volvió a ver la mejor versión del belga. La relación con Ancelotti tardó poco en venirse abajo, perdiendo el italiano toda confianza en él y jugando casi lo mismo que cuando ha estado lesionado.

La respuesta de Ancelotti a la pregunta por Hazard, Bale y Jovic tras lo de San Mamés es el reflejo de en lo que se ha convertido todo este asunto para el italiano. En lo deportivo no se atisba solución y eso que todavía queda por jugarse lo importante de la temporada, pese al KO en Copa, y Carletto necesitará tirar de fondo de armario más que nunca. Lo único que queda es esperar hasta verano, pero se puede hacer muy duro.

¿Y ahora qué?

¿Qué pasará con Bale y Hazard cuando acabe la temporada? Lo de Bale está muy claro. Termina contrato a finales de junio y se irá libre. Para el Real Madrid será un alivio por quitarse de encima su pesado salario, así como hará con los de Isco Alarcón y Marcelo. El galés pondrá punto final a una etapa que inició en 2013, que le llevó hacia grandes momentos y a un final que nadie quiso y podía imaginarse.

Lo de Hazard será más tedioso. El Madrid quiere quitarse también su salario, el más alto del equipo junto al de Bale. Pero Eden tiene contrato hasta 2024 (dos temporadas más). El club blanco pondrá facilidades para su traspaso, pero todo dependerá de que el jugador esté dispuesto a ceder ya que nadie le pagará lo que actualmente cobra. Se confía en que el futbolista también dé el paso en busca de una solución.

